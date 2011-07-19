کانونهای فرهنگی مساجد خراسان جنوبی به 300 باب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه هم اکنون 220 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح استان فعال است، اظهار داشت: سهمیه استان برای تاسیس این کانون ها 30 باب تعیین شده که با پیگیری انجام شده به 80 کانون خواهد رسید.

وی اضافه کرد: تا پایان سال جاری تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان به 300 باب افزایش می یابد.

تاسیس تنها 40 درصد کانونهای فرهنگی مساجد خراسان جنوبی در مناطق روستایی

حجت الاسلام زاهدی با اشاره به اینکه بنابر آئین نامه دبیرخانه باید 60 درصد این کانونها در مناطق روستایی و 40 درصد در مناطق شهری تاسیس شود، عنوان کرد: هم اکنون این رقم برعکس بوده و تنها 40 درصد این کانونها در روستاهای استان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به برنامه های شاخص سال 90، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده مقرر است امسال 60 درصد کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مناطق روستایی استان تاسیس شود.

حجت الاسلام زاهدی برگزاری جلسه ای مشترک در شهرستان ها را از جمله برنامه های سال جاری این نهاد عنوان کرد و بیان داشت: این جلسات متشکل از فرماندار، مدیر ارشاد، امام جمعه و مسئول دبیرخانه کانون مساجد شهرستان جهت بررسی مسائل مساجد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون دوجلسه مشترک بررسی حل مسائل مساجد در شهرستانهای نهبندان و سرایان برگزار و جهت حمایت از کانونهای فرهنگی هنری مساجد این دوشهرستان قول مساعد اخذ شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در ادامه از اعزام 40 نفر از فعالان کانون های مساجد این استان جهت دیدار با رئیس جمهور خبر داد و افزود: این افراد شامل امام جماعت، مدیر، فعالان کانون ها و فعالان قرآنی و منتخبان جشنواره های علمی در حوزه مساجد و کانون های فرهنگی هنری هستند.

حجت الاسلام زاهدی همچنین برگزاری طرح تلاوت نور، برگزاری برنامه های اوقات فراغت، برگزاری دوره های آموزشی در سطح مساجد شامل آموزش مدیران، ائمه جماعات مساجد، زوج های جوان و اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد و.. را از جمله برنامه های این مجموعه در طول سال جاری ذکر کرد.