درمان رایگان بیش از ۹7۰ نفر در بیمارستان صحرایی جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شمس الدین حجازی با بیان اینکه نخستین بیمارستان صحرایی استان با هدف ارائه خدمات درمانی مناسب به زائران و مسافران از روز بیست و چهارم تیرماه تا صبح روز بیست و هفتم تیرماه در محدوده درب شماره دو جمکران مستقر بود گفت: در این مدت ۹۷۲ نفر با مراجعه به این بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند و از خدمات این بیمارستان استفاده کردند.
وی انجام ۶ مورد احیاء قلبی و تنفسی و ۲۵ مورد جراحی سرپایی، ۷۶ مورد آزمایش و ۴۱ مورد پانسمان ناشی از سوختگی را از جمله اقدامات درمانی انجام شده در این بیمارستان ذکر کرد و افزود: در این مدت ۱۹۱ نفر از مراجعه کنندگان به این بیمارستان بستری، ۷۸۱ نفر به صورت سرپایی درمان و ۳۷ بیمار نیز به سایر بیمارستانهای سطح شهر اعزام شدند.
رئیس کمیته بهداشت و درمان و امور امدادی ستاد نیمه شعبان فضای این بیمارستان و اطراف آن را ۳ هزار متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت: بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت شامل ۱۱ کانکس و ۱۱ چادر امدادی بزرگ بود که به صورت شبکهای و از طریق راهروبه هم مرتبط میشدند.
حجازی با بیان اینکه تمام بخشهای تخصصی اولیه یک بیمارستان از جمله آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، اتاق عمل سرپایی، بخشهای بستری و سایر بخشها در این بیمارستان صحرایی در نظر گرفته شده بود افزود: تعداد ۳۰ تا ۵۰ نیروی انسانی شامل پزشک عمومی و متخصص، کارشناس پرستاری، ماما و سایر نیروهای درمانی و پشتیبانی مورد نیاز در هرشیفت فعالیت داشتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت نخستین تجربه استان در بهره گیری از خدمات و امکانات موجود بود اظهار داشت: این بیمارستان موجب شد در اوج ترافیک محورهای منتهی به مسجد جمکران از انتقال مصدومان و مجروحان به مراکز درمانی سطح شهر جلوگیری و به بیماران خدمات مناسب تری ارائه شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم از درمان رایگان بیش از ۹7۰ نفر در بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت مستقر در جمکران در ایام نیمه شعبان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شمس الدین حجازی با بیان اینکه نخستین بیمارستان صحرایی استان با هدف ارائه خدمات درمانی مناسب به زائران و مسافران از روز بیست و چهارم تیرماه تا صبح روز بیست و هفتم تیرماه در محدوده درب شماره دو جمکران مستقر بود گفت: در این مدت ۹۷۲ نفر با مراجعه به این بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند و از خدمات این بیمارستان استفاده کردند.
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