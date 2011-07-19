نفرات برتر مسابقات آمادگی جسمانی استان البرز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت نفر از نفرات برتر این رقابتها بانوان محمدشهر هستند که به ترتیب مقامهای اول تا سوم را بدست آورده اند.

مقام اول را مرضیه ثناجو ، ندا عباسی و خدیجه جمالی کسب کردند و مقام دوم را نیز صدیقه خوانساری، معصومه روستا فر و مریم محمودخانی به دست آوردند.

مهشید آشتیانی نیز موفق شد مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کند.



مسابقات کونگ فو انتخابی استان البرز برگزار شد



مسابقات انتخابی کونگ فو استان البرز(شهرهای اقماری کرج) در رده های سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی محمدشهر در سالن جعفرآباد با حضور اساتید و پیشکسوتان این رشته انجام شد.

در این مسابقات 160 ورزشکار از 25 باشگاه رزمی شهرهای محمدشهر، اشتهارد، ماهدشت، کمالشهر، فردیس و کرج شرکت کرده اند.

در رده نوجوانان ، تیم شهدای ماهدشت مقام اول، تیم کاسپین مهرشهر مقام دوم، تیم باشگاه مبارز وباشگاه 45 متری گلشهر به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در رده نونهالان نیز باشگاه شهدای جعفرآباد مقام اول، باشگاه معراج مقام دوم، باشگاه عبدالملکی محمدشهر مقام سوم را بدست آوردند.

ایرج امیدی مسئول کونگ فو توآی استان البرز ومسئول برگزاری این مسابقات گفت: این دور از مسابقات با حمایت شورای شهر وشهرداری محمدشهر، برادران صالحی، رضا عزیزی، وناصر گروسی سرپرست هیئت کونگ فو استان البرز برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین ابراهیم کردلو رئیس هیئت کونگ فو محمدشهر و حمید بیجانی مسئول تربیت بدنی محمدشهر نیز در برگزاری این مسابقات همکاری کرده اند.

این مسئول اضافه کرد: مسابقات یادشده با میزبانی خوبی برگزار شد و تیم قهرمان به مسابقات کشوری اعزام خواهد شد.

تقدیر از سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان در محمدشهر

سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان در محمدشهر به دلیل فعالیتهای صورت گرفته تقدیر شد.



با توجه به اهمیت ورزش در میان جوانان و جامعه، با در نظرگرفتن فعالیتهای مستمر درعرصه فوتبال، طی مراسمی توسط مسئول تربیت بدنی محمدشهر حمید بیجانی و باشگاه فرهنگی ورزشی بهمن البرز از داوود عزیزی تجلیل شد.

وی سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوانان ایران و قهرمان مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه بوده است.