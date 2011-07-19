ایران دیگر دومین صادرکننده نفت اوپک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ایران در سال گذشته به طور متوسط 2 میلیون و 248 هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است، نیجریه با افزایش حدودا 300 هزار بشکه‌ای تولیدات خود موفق شد 2 میلیون و 464 هزار بشکه در روز نفت صادر کند و بدین ترتیب جایگاه ایران را تصاحب نماید.



افزایش 18 درصدی ظرفیت پالایش نفت ایران



اوپک اعلام کرد: ایران بالاترین رشد ظرفیت پالایش نفت را در میان سایر اعضای اوپک به دست آورده است. بر اساس گزارش سالانه اوپک، ظرفیت پالایش نفت ایران در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن، 18 درصد افزایش یافته که بالاترین رشد در میان 12 عضو اوپک است.

ظرفیت پالایش نفت ایران از 1.47 میلیون بشکه در روز در سال 2009 به 1.74 میلیون بشکه در روز در سال 2010 افزایش یافته است که علت این رشد، توسعه پالایشگاه‌های آبادان، اراک، تهران، اصفهان، شیراز، لاوان و بندر عباس بوده است.

آماراوپک، همچنین تاییدکننده ادعاهای ایران درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر صنعت نفت این کشور است چرا که صادرات نفت ایران به اروپا در سال 2010 بشکه از 34 درصد رشد کرده است.

ونزوئلا دارنده بیشترین ذخایر نفت جهان است



براساس گزارش سالانه اوپک، ونزوئلا با کشفیات جدید ذخایر نفت، عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان را پس از دهه‌ها از عربستان سلب کرد. ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا به 295 میلیارد بشکه رسیده که 40 درصد بیش از گزارش سال قبل است.

بدین ترتیب، در حالی که ذخایر نفت عربستان حدود 264 میلیارد بشکه است، از این پس ونزوئلا بزرگترین کشور نفت‌خیز جهان محسوب خواهد شد.

البته تحلیلگران غربی نسبت به صحت آمار اعلامی ونزوئلا درباره ذخایر جدید نفت این کشور ابراز تردید کرده‌اند. ضمنا هنوز این ابهام رفع نشده است که آیا کشفیات جدید صرفه اقتصادی دارند یا خیر؟

طبق این گزارش، ذخایر نفت ایران و عراق نیز در سال 2010 با رشد به ترتیب 10 و 24 درصدی مواجه شده است. در هر صورت افزایش ذخایر نفت ونزوئلا، ایران و عراق در بلندمدت موجب تقویت قدرت گروه رقیب عربستان در سازمان اوپک خواهد شد.