گروه "دوستی" در پاسخ به انتقادات تشکیل شد

سعید فرجپوری نوازنده کمانچه این گروه موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص عملکرد برخی از جریان های رسانه ای و تبلیغاتی به خبرنگار مهر، گفت : آقای علیزاده در صحبت های خود متذکر شد که این کنسرت نتیجه فعالیت گروهی هنرمندان موسیقی است و همه اعضا که تداعی کننده گروه چاووش هستند دراین کنسرت به یک اندازه سهم دارند؛ ولی متاسفانه نوع نگاه رسانه به این کنسرت درجهت نگاه به افراد خاص در برگزاری کنسرت است؛ در صورتی که هدف از برگزاری این کنسرت و جمع شدن هنرمندان مطرح در این گروه از ابتدا این بوده که نگاه فردی از روی آن برداشته شود؛اما در برخی از رسانه ها دیده شده که تنها از آهنگساز و خواننده این گروه نام برده می شود و یا روی طرح بلیت کنسرت عکس هنرمندانی چون علیزاده و ناظری چاپ شده است.

وی در ادامه افزود: البته این موضوع از نگاه من هیچ مشکلی ندارد و نمی خواهم به عنوان یک مسئله در گروه از آن نام ببرم، ولی بحث من این است که اگر قرار است تشکیل گروه هایی از این دست به عنوان یک الگو در بین نسل جوان هنرمند مطرح شود باید از انجام چنین تبلیغات رسانه ای و یا گیشه ای دست برداشت.

این نوازنده کمانچه در ادامه صحبت های خود به روند فعالیت های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر تمرینات این گروه موسیقی به خوبی در حال انجام است و قرار است در این اجرا آقای علیزاده و شهرام ناظری مجموع قطعاتی که به صورت بداهه نوازی و بداهه خوانی در اروپا اجرا کرده اند به روی صحنه ببرند و در ادامه هم یک بخش سه نوازی من، اردشیر کامکار و پژمان حدادی خواهد بود که این اجرا یا به صورت مجزا اجرا می شود و با در دل گروه موسیقی دوستی .

فرجپوری در ادامه افزود : یک بخش ویژه از این کنسرت به اجرای قطعات گروه موسیقی چاووش اختصاص دارد قطعاتی که پس از 24 سال بار دیگر اجرا می شود، در این راستا بر سراجرای قطعاتی چون" مرا عاشقی"، "گون از نسیم پرسید" و یا قطعه بی کلام خزان بحث است و هنوز به نتیجه قطعی برای اجرای این قطعات نرسیده ایم.

وی در پایان با اشاره به شیوه اجرای کمانچه در این کنسرت گفت : من، اردشیر کامکار و پژمان حدادی به این کنسرت دعوت شده ایم و قرار است آنچه را که آهنگساز می خواهد به نمایش بگذاریم بنابراین کمانچه نوازی من هم پیرو موسیقی است که حسین علیزاده ساخته است اما دربخش بداهه نوازی کاراکتر موسیقی خودم را با ساز کمانچه به روی صحنه می برم.