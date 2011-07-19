به گزارش خبرگزاری مهر، این انتخابات با حضور کامبوزیان رئیس فدراسیون شطرنج، کلهر معاونت توسعه ورزش اداره کل و اعضای مجمع انتخاباتی درسالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی البرز برگزار شد.

همچنین نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران و روسای هیئتهای ورزشی شهرستانهای استان البرز و سایر اعضای هیئت شطرنج نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم، شرفی نامزد احراز پست ریاست هیئت شطرنج با توجه به سوابق کاری اسداللهی، انصراف خود را به نفع ایشان در مجمع اعلام کرد و مجمع با دو کاندیدا به کار خود ادامه داد.

در نهایت پس از رای گیری اسد اللهی با 17 رای به عنوان اولین رئیس هیئت شطرنج استان البرز انتخاب شد.

مسابقه آمادگی جسمانی کودکان برگزار شد

مسابقات آمادگی جسمانی کودکان در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.

این دوره از مسابقات در پنج رده سنی و با حضور 69 ورزشکار برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم هر رده سنی هدیه، حکم و مدال اهدا شد.

همچنین کلاس مربیگری ایروکامبت ویژه بانوان با حضور 37 تن از بانوان واجد شرایط در سالن ورزشی ترمه (محمد شهر) با مدیریت سارا خانلو ( مسئول کمیته ایروکامبت) برگزار شد.



مسابقات ژیمناستیک به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد



اولین دور مسابقات ژیمناستیک نونهالان زیر 7 سال و بالای 7 سال به مناسبت نیمه شعبان با حضور ورزشکارانی از مناطق باغستان، مهرشهر، فردیس، ماهدشت و محمدشهر برگزار شد.

این مسابقات در قالب شش باشگاه ژیمناستیک در سالن ورزشی 22 بهمن محمدشهر برگزار شده است.

حمید بیجانی مسئول تربیت بدنی محمدشهر در این مراسم گفت: امیدوارم در آینده نزدیک ورزشکاران محمدشهر در تمام رشته های ورزشی بتوانند در میادین ورزشی سراسر کشور حرفی برای گفتن داشته باشند وبه مقامهای قهرمانی دست یابند.



برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت نیمه شعبان در محمدشهر

مسابقات ورزشی به مناسبت نیمه شعبانبا همکاری تربیت بدنی در محمدشهر برگزار شد.



این مسابقات ورزشی برای بانوان در رشته های والیبال، آمادگی جسمانی، دارت و طناب کشی با هماهنگی شهرداری و شورای محمدشهر توسط تربیت بدنی برگزار شد.