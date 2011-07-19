معرفی برگزیدگان استانی اولین جشنواره نوجوان خوارزمی البرز

به گزارش خبرگزای مهر، برگزیدگان استانی اولین جشنواره نوجوان خوارزمی استان البرز در زمینه های مختلف طرح ارائه کرده اند و مناطق، واحدهای آموزشی و پایه ها و دوره های تحصیلی مختلف هستند.



نام این طرحها به همراه نام طراح، زمینه علمی، درصد مشارکت، منطقه، واحد آموزشی و پایه و دوره تحصیلی به این ترتیب است:

"روزی می میرد که کاغذ" از نیکا محمد ترک بیات در زمینه ادبیات با درصد مشارکت 100 از کرج 3، فرزانگان، دوم راهنمایی.

"کفش سنسوردار" از امیر معین وفایی در زمینه الکترونیک با درصد مشارکت 100 از کرج 3، شهید سلطانی، اول راهنمایی.

"فقل هوشمند" از عبدالله چالکی محمد در زمینه الکترونیک با درصد مشارکت 40 از کرج 3، شهید سلطانی، اول راهنمایی.

"فقل هوشمند" از عبدالله چالکی محمد در زمینه الکترونیک با درصد مشارکت 20 از کرج 3، شهید سلطانی، اول راهنمایی.

"فقل هوشمند" از امیررضا کریمی در زمینه الکترونیک با درصد مشارکت 40 از کرج 3، شهید سلطانی، اول راهنمایی.

"مقایسه حلالیت نانو لوله ای کربنی و بوران نتیریک" از سپهر حسینی در زمینه فیزیک با درصد مشارکت 100 از کرج 4-کرج3، ملاصدرا-خیام، سوم راهنمایی



"بررسی تاریخ معاصر از صفویه تا جنگ تحمیلی" از محمد شریفی در زمینه تاریخ با درصد مشارکت 45 از ساوجبلاغ، پرفسور حسابی، سوم راهنمایی.

"بررسی تاریخ معاصر از صفویه تا جنگ تحمیلی" از شاهین شفیعی در زمینه تاریخ با درصد مشارکت 35 از ساوجبلاغ، پرفسور حسابی، سوم راهنمایی.

"بررسی تاریخ معاصر از صفویه تا جنگ تحمیلی" از حمیدرضا شکوهی در زمینه تاریخ با درصد مشارکت 20 درصد از ساوجبلاغ، پرفسور حسابی، سوم راهنمایی.