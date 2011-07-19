1600متر فضای فیزیکی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اکبری مطلق ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه این میزان در شهرستان ‌های درمیان، سرایان، بشرویه و قاین به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: این فضاها با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال اجرا شده است.

وی همچنین از افتتاح دو مرکز جامع بیماران جامعه هفته بهزیستی در شهرستان بیرجند طی هفته بهزیستی خبر داد و عنوان کرد: در این هفته مرکز روزانه سالمندان و مرکز جامع بیماران ضایعه نخاعی بیرجند به بهره برداری خواهد رسید.

اکبری ‌مطلق با اشاره به بهره برداری از 20 پروژه عمرانی طی هفته بهزیستی در این استان، بیان کرد: در شهرستان ‌های استان نیز پروژه ‌های عمرانی اجرا شده که افتتاح کارگاه تولیدی حمایتی معلولان در درمیان از جمله این پروژه‌ ها است.

به گفته وی امسال از محل طرح هدفمندی یارانه‌ ها زنان سرپرست خانوار شهری و پرسنل مراکز توانبخشی و حمایتی معلولان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می ‌گیرند.

وی کاهش نرخ معلولیت و کنترل رشد آسیب های اجتماعی را از جمله برنامه های در دست اجرای این سازمان در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: همچنین اجرای برنامه های عملیاتی سند آسیب های اجتماعی با همکاری دیگر اعضای کارگروه اجتماعی استان امسال پیگیری خواهد شد.

اکبری مطلق از راه ‌اندازی تعاونی ملی فراگیر در شهرستان ‌ها خبر داد و افزود: این تعاونی با هدف فقرزدایی از سه دهک پایین جامعه راه‌ اندازی می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی توزیع بسته‌ های حمایتی از محل هدفمندی یارانه‌ ها برای تغذیه کودکان زیر شش سال، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار، تغذیه زنان باردار و توانمندسازی معلولان را از جمله برنامه های سال جاری این مجموعه ذکر کرد.