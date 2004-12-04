مرحله سوم واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه در سراسر كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" متقاضياني كه در جدول قرعه كشي اعلام شده از سوي روابط عمومي شركت مخابرات ، در اولويت هاي نهم، دهم و يازدهم قرار دارند و دو رقم سمت راست فيش ثبت نامي آنها به ترتيب 22، 71 و 87 است از تاريخ شنبه 21 تا چهارشنبه 25 آذرماه و متقاضياني كه در اولويت هاي دوازدهم ، سيزدهم و چهاردهم قرار دارند و دو رقم سمت راست فيش ثبت نامي آنها به ترتيب 99، 05 و 06 است مي توانند از تاريخ پنجشنبه 26 تا دوشنبه 30 آذرماه جاري با در دست داشتن اصل و كپي فيش ثبت نام و اصل شناسنامه براي دريافت سيم كارت خود از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر به دفاتر پستي محل ثبت نام ، مراجعه نمايند.

بر اساس اين گزارش مشتركان در هنگام تحويل سيم كارت مي بايست به اين نكات توجه كنند .

- كساني كه فيش ثبت نام تلفن همراه به صورت وكالتي خريداري كرده اند ، بايد علاوه بر مدارك فوق ، اصل و كپي برابر اصل وكالتنامه را به همراه داشته باشند.

مشتركاني كه به هر دليل فيش ثبت نام خود را در اختيار ندارند (مفقودي ، بازداشتي و ...) مي بايست به اداره متقاضيان شركت ارتباطات سيار واقع در ميدان آرژانتين ، ساختمان آفاق طبقه چهارم مراجعه نمايند.

- در قبال ارائه مدارك گفته شده يك پاكت محتوي سيم كارت، شناسنامه و دفترچه راهنماي تلفن همراه تحويل متقاضي مي شود. به متقاضيان توصيه مي شود محتوي پاكت را رويت كرده و سپس فرم تحويل سيم كارت را امضاء كنند.

- اگر به هر دليلي سيم كارت متقاضيان آماده نباشد با تنظيم فرم مربوطه در دفاتر پستي ، سيم كارت صادر و از طريق پست پيشتاز به آدرس متقاضي تحويل مي شود.

- به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، PINCODE سيم كارت ها فعال بوده لذا به متقاضيان توصيه مي شود بعد از جايگزيني سيم كارت خود در گوشي و روشن نمودن دستگاه PINCODE مربوطه را (كه يك عدد چهاررقمي است و در پشت پوكه سيم كارت به صورت مخفي قرار دارد پس از تراشيدن آن) در گوشي وارد نمايند.