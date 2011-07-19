دورکاری با تکامل فناوریهای انفورماتیک گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ورداسبی پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی دورکاری در شیلات گلستان افزود: "دورکاری" یک حرفه و شغل نیست بلکه یک شیوه کار کردن است به طوریکه کسی که دورکاری می کند به هر حال می تواند یک مترجم، خبرنگار، برنامه نویس و ... باقی بماند و تنها به جای حضور در اداره کارهای خود را از راه دور انجام دهد.

وی اظهار داشت: در حقیقت کسی که از مزایای دورکاری بهره می برد نباید به دلیل دور ماندن از نظارت مدیر در انجام تکالیف و وظایف خود کوتاهی کند.

وی گفت: در این حالت، محیط کار شاغل می تواند یک محیط مجازی بر روی شبکه داخلی شرکت و یا از طریق ارسال فایلها و پیامها از طریق ایمیل باشد.

ورداسبی عنوان کرد: برای پیشرفت دورکاری پیش از هرچیز باید نظام بروکراسی سنتی را تغییر داد و سپس زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه داد.

وی اظهار داشت: در این میان، استفاده از اینترنت پرسرعت یکی از آسانترین روشها در توسعه دورکاری به ویژه برای کسانی است که از شیوه دورکاری از خانه و دورکاری موبایل استفاده می کنند، بنابراین توسعه سرویسهای نسل سوم موبایل و افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بی سیم و اینترنت ADSL اولین گام برای ترویج دورکاری در کشوری مثل ایران است.

ورداسبی یادآورشد: دورکاری محور مناسبی برای فرصت‌های کاری و تجارت در آینده است و بهتر است به‌عنوان یک عنصر مهم در هر برنامه تجدید حیات اقتصادی لحاظ شود، همچنین به‌ دلیل رضایت شغلی، بعضی از دورکاران در مدت زمان کوتاه‌تر، کار بیش‌تری انجام می‌دهند.

وی در ادامه افزایش استقلال شغلی کارکنان و کاهش فشارهای روحی ناشی از محیط کار و تعاملات اجتماعی روزمره را از دیگر مزیت های دورکاری خواند.

اشرفی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل شیلات گلستان در این جلسه گفت: انجام وظایف محول شده بدون حضور کارمند در محل کار یکی از مزایای مهم این طرح است و طی چند ماه گذشته که دولت عزم خود را برای عملی شدن این امر جزم کرده است دستگاه های متقاضی طرح دور کاری باید امکانات لازم در این امر را برای داوطلبان خود فراهم کند.

وی از مزایای کار از راه دور گفت: یکی از این مزیت ها چه برای کارکنان و چه برای سازمان ها این است که قدر ت سازمان ها در انتخاب بهینه نیروی کار افزایش می یابد و شلوغی بیش از حد محل های کار کاهش می یابد.



وی عنوان کرد از دیگر مزیت های این طرح این است که سازمان ها قدرت بیشتری برای پاسخگویی به نیاز های فوری و اضطراری خواهند داشت چون می توانند قسمتی از کارشان را به شاغلان از راه دور بسپارند.

وی عنوان کرد: کار از راه دور محدویت ها ی زمانی و مکانی را از بین می برد و باعث کاهش رفت و آمد و هزینه های ناشی از آن که شامل هزینه حمل و نقل وارزش وقت تلف شده است را کاهش می دهد.

اشرفی گسترش حق انتخاب شغل دوم را یکی دیگر از مزایای دورکاری برشمرد و در ادامه گفت: نهایتا این مزایا باعث کاهش ترافیک های دورن شهری و مشکلات ناشی از آن مثل آلودگی هوا و محیط زیست و کاهش مصرف سوخت می شود.

وی اظهار کرد: از نظر بهره‌وری فردی می‌توان گفت وقتی یک فرد از کنترل های سازمانی خارج می شود، با «خرد مدیریتی» تلاش می کند که عملکرد خود را افزایش دهد و با برنامه‌ریزی که برای انجام کارها دارد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین هزینه، کارش را بهبود دهد و چون در دورکاری ساعت انجام کار برای فرد آزاد تعریف می‌شود، بنابراین مناسب ترین ساعت را برای انجام کار بهتر را انتخاب خواهد کرد و اعتماد به نفس نیروی کار با خرد مدیریتی افزایش خواهد یافت.