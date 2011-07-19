800 کیلومتر از طرح انسداد مرزهای شرقی کشور باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین آبادی روز سه شنبه در حاشیه بازدید معاون دبیر کل سازمان ملل از مرزهای شرقی کشور گفت: با توجه به سفر فدتوپ، مقرر شد وی به همراه دیپلماتهای مقیم تهران از طرح انسداد مرز بازدید کند. آنها در این بازدید از طرح انسداد مرز در استان خراسان جنوبی به وسعت 130 کیلومتر و آخرین مرحله احداث کانال در پل ابریشم به طول 45 کیلومتر بازدید کردند.

وی ادامه داد: به منظور گسترش طرح انسداد مرز هم اکنون 45 کیلومتر از محدوده پل ابریشم با دیوارهای بتنی مسدود شده است و بزودی 45 کیلومتر دیگر در میرجاوه مسدود می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به تغییر مسیر ترانزیت مواد مخدر تصریح کرد: طرح انسداد مرز باعث شده است ترانزیت مواد مخدر از استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خرسان جنوبی به حداقل برسد و هم اکنون ترانزیت مواد مخدر به جنوب سراوان تا دریا تغییر مسیر داده است.

سردار حسین آبادی خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای انسداد مرز شد و افزود: امیدواریم با اعتباراتی که دولت و مجلس در اختیار ما می گذارند 800 کیلومتر از مرزهای باقیمانده شرقی را نیز مسدود کنیم.

وی با اشاره به شرایط سخت مرزبانی اظهار داشت: معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در بازدید امروز شاهد تلاشهای ماموران مرزبانی برای جلوگیری از ورود و ترانزیت مواد مخدر به بازارهای مصرف اروپا بود.

سردار حسین آبادی جلوگیری از بازرسی کانتینرها را یکی از مشکلات کنترل مرز برشمرد و تصریح کرد: کانتینرهای ترانزیتی از دبی به ایران و از آنجا به افغانستان منتقل می شوند. متاسفانه نمی توانیم کانتینرهای ترانزیت را کنترل کنیم به همین دلیل ممکن است پیش سازهای تولید هروئین به افغانستان منتقل و از آنجا محموله های قاچاق هروئین وارد کشور و جامعه بین المللی شود.

وی با اشاره به لزوم تجهیز مرزها تاکید کرد: باید مرزهای میرجاوه، میلک و دوغارون به دستگاهها مجهز شوند تا بتوانیم جلوی ورود یپش سازهای مواد مخدر و خروج مواد مخدر را بگیریم.

در ادامه این دیدار فدتوپ، معاون دبیر کل سازمان ملل در امر مبارزه با مواد مخدر و جرم با اشاره به مهم بودن بازدید از مرزها گفت: این نخستین سفر من به ایران است. تلاش می کنیم در نخستین گام تجهیزات لازم برای بکارگیری در مرزها تامین شود البته ایران دارای تجهیزات خوبی در مرزها است که اگر به تجهیزات الکترونیکی در مرزها مجهز شود می تواند موثر واقع شود.

وی با اشاره به برنامه ویژه این دفتر در کنترل کانتینرها که ایران نیز جزء این برنامه است، خواستار کمک سایر کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر شد و تاکید کرد: هیچگاه یک دست برای مقابله با مواد مخدر موثر واقع نمی شود و سایر کشورها نیز باید به این امر بپیوندند. همچنین اجلاس سه جانبه برای گسترش دامنه همکاریهای ایران، پاکستان و افغانستان برای مقابله با مواد مخدر بزودی برگزار می شود.

فدتوپ با اشاره به برنامه های ویژه برای مقابله با تولید مواد مخدر در افغانستان اظهار داشت: در رابطه با مواد مخدر افغانستان برنامه جامع تری را برای جلوگیری از ورود مواد مخدر و تولید به این کشور داریم.

وی ضمن قدردانی از شهدای مبارزه با مواد مخدر ایران تاکید کرد: تلاشهای افسران ایرانی نباید نادیده گرفته شود ضمن اینکه باید قدردان شهدای مبارزه با مواد مخدر باشیم که جان خود را در این زمینه از دست دادند.

این مقام سازمان ملل در پایان از افزایش کمک به ایران خبر داد و افزود: تجهیزات لازم برای کنترل مرزهای ایران را بزودی تامین می کنیم.