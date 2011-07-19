اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوچرخه سواری استان همدان به مسابقات قهرمانی جوانان کشور اعزام شد.

مسابقات دوچرخه سواری کورسی جوانان کشور در رشته جاده به میزبانی تهران برگزار می شود که از همدان، پنج دوچرخه سوار به مربیگری حامد شهیدی در این رقابتها حاضر می شوند.

مسابقات دوچرخه سواری کورسی پیست جوانان کشور نیز در تهران برگزار خواهد شد و تیم همدان با سه دوچرخه سوار و به مربیگری حامد شهیدی در این رقابت ها شرکت می کند.

احتمال حضور جمال میرزایی در جام زیلکوفسکی لهستان

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد پیشنهاد داد تا جمال میرزایی برای محک خوردن راهی جام زیلکوفسکی لهستان شود.

با توجه به برگزار نشدن جام حبیبی و موحد کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد پیشنهاد داد تا جمال میرزایی کشتی‌گیر وزن 84 کیلوگرم هم همراه با 12 کشتی‌گیر دیگر روزهای هشت و 9 مردادماه در لهستان به میدان برود.

تیم ملی کشتی آزاد ایران خود را برای شرکت در رقابت‌های جهانی ترکیه و گزینشی المپیک 2012 لندن که 22 تا 27 شهریورماه در استانبول برگزار می‌شود، آماده می‌کند.

قهرمانی همدان در مسابقات سبک کین شین کان کاراته کشور

تیم همدان قهرمان مسابقات سبک کین شین کان کاراته کشور قهرمانی کشور شد.

مسابقات سبک کین شین کان کاراته قهرمانی کشور با حضور 358 شرکت کننده از سراسر کشور در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید به میزبانی همدان برگزار شد که در پایان تیم همدان قهرمان شد و تیمهای هرمزگان و خراسان شمالی نیز دوم و سوم شدند.

در نتایج انفرادی رده نوجوانان آقایان محمد مهدی محمدی در وزن 20- کیلوگرم، اشکان ستاری در 25- کیلوگرم، سجاد مرادی نژاد در 35- کیلوگرم، علی خوبانی در 30- کیلوگرم، محمد عسگری در 40- کیلوگرم، مجتبی یادگاری در 45- کیلوگرم، عباس موستوفی در وزن 50- کیلوگرم و در 65 + کیلوگرم شهاب براتی حائز رتبه های برتر شدند.

در رده سنی جوانان نیز در وزن 50- کیلوگرم شهریار امانی، در 57- کیلوگرم محمد فرجی، در 64- کیلوگرم وحید بابچقی، در 71- کیلوگرم ابراهیم حاجی دوست، در 78- کیلوگرم حجت فرضی و در 78 + کیلوگرم مسلم عباسی پور اول شدند.

در رده سنی امید نیز در وزن 60 – کیلوگرم عباس سالاری، 70- کیلوگرم ایمان باقوار، 80- کیلوگرم محمد علی صفرپور و 80 + کیلوگرم ایمان پروانه حائز رتبه های برتر شدند.

استقبال از مرد دائمی جاده های ایران

پیشکسوت دوچرخه سواری همدان پس از طی مسافت دو هزار کیلومتری و عبور از هفت استان کشور و زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم به همدان بازگشت.

حسن دائمی دوچرخه سوار 75 ساله همدانی معروف به مرد دائمی جاده های ایران پس از 25 روز رکاب زدن و عبور از استانهای همدان، قزوین، گیلان، مازندران، گرگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) صبح امروز به همدان بازگشت و مورد استقبال علاقمندان به ورزش قرار گرفت.

دائمی کار خود را از اواخر خرداد ماه آغاز کرده بود و موفق شد در سن 75 سالگی دو هزار کیلومتر از جاده های کشورمان را رکاب بزند و به مشهد رضا برسد.

اعلام نتایج مسابقات تیراندازی با کمان آزاد کشور در همدان

نتایج مسابقات تیراندازی با کمان آزاد کشور با حضور 180 نفر به میزبانی همدان اعلام شد.

بخش بانوان در رشته ریکرو 44 تیرانداز باهم به رقابت پرداختند که در پایان پریسا اسحاقیان از اصفهان، فیروزه فاتحی از لرستان و نگار کریمی از خوزستان عنوانهای اول تا سوم را بدست آوردند.

در رشته کامپوند نیز 14 نفر با هم به رقابت پرداختند که در پایان پریسا براتچی از زنجان، آرزو آقایاری از آذربایجان شرقی و سارا تبیان از شیراز عنوانهای برتر را کسب کردند.

در بخش آقایان 90 نفر در رشته ریکرو حضور داشتند که در پایان حامد فوری از تبریز، مصطفی حبیبیان از اصفهان و بهرام تیمورزاده اول شدند.

در رشته کامپوند نیز 32 نفر در مقابل هم صف آرایی کردند که امید کیایی از تهران، منصور کردی از لرستان و افشین بکایی از اصفهان عنوانهای برتر را بدست آوردند.

این رقابتها با حضور 200 تیرانداز با کمان از 25 استان کشور در دو روز در دشت میشان ارتفاعات الوند همدان برگزار شد.

قهرمانی همدان در مسابقات کبدی منطقه سه بانوان کشور

تیم همدان با شایستگی تمام عنوان قهرمانی مسابقات کبدی بانوان منطقه 3 کشور را از آن خود کرد.

مسابقات کبدی منطقه سه کشور بانوان در رده جوانان با حضور پنج تیم از استانهای قم، همدان، زنجان، قزوین و لرستان به مدت دو روز در ملایر برگزار شد.

در پایان و پس از برگزاری 10 دیدار، تیم همدان با شایستگی تمام و با کسب هشت امتیاز قهرمان شد و قم با شش امتیاز و قزوین با چهار امتیاز عنوانهای دوم و سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند و لرستان با دو و زنجان بدون امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

در پایان این رقابتها تیم زنجان به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد.

بر این اساس تیمهای همدان و قم به عنوان تیم های برتر منطقه سه به مسابقات قهرمانی بانوان کشور صعود کردند.