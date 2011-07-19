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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

پارک بانوان ابرکوه راه اندازی شد

پارک بانوان ابرکوه راه اندازی شد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: پارک بانوان ابرکوه در محله باغ خورشید خانم راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ابرکوه ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این پارک اظهار داشت: عملیات اجرایی این پارک از سال 84 آغاز شده و اکنون با هزینه ای بالغ بر شش هزار و 500 میلیون ریال قابل بهره برداری است.

منوچهر مهرزاده افزود: این پارک با مساحتی نزدیک به یک هکتار در مجاورت بافت تاریخی شهر ابرکوه و در محلی به نام باغ خورشید خانم احداث شده است.

وی در مورد اعتبارات هزینه شده نیز عنوان کرد: اعتبارات شش هزار و 500 میلیاردی این پروژه در بخش تملک و عملیات عمرانی هزینه شده است.

مهرزاده بیان داشت: رواق، آب نما، فضای سبز، وسایل بازی و ... بخشی از فضاهای قابل استفاده برای بانوان در این پارک است.

وی عنوان کرد: شهرداری ابرکوه برای بهره وری هر چه بیشتر از این مکان، این پارک را صبحها به طور کامل در اختیار بانوان قرار داده اما در ساعات عصر استفاده از این فضا به صورت خانوادگی امکانپذیر است.

کد مطلب 1362348

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