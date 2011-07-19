به گزارش خبرگزاری مهر، علی قامس پور در این ارتباط اظهار داشت: ایجاد چند کمپ گردشگری در استان ایلام از برنامههای معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان ایلام در سال 90 است.
وی افزود: اعتبارات ایجاد و راهاندازی این کمپهای گردشگری مصوب شده است.
قاسم پور ایجاد این کمپها را از جمله اقدامات معاونت در حوزه زیرساختهای گردشگری دانست و افزود: این کمپهای گردشگری در شهرستانهای ایلام، دهلران، آبدانان و درهشهر ساخته خواهند شد.
وی با اشاره به مرز بینالمللی مهران گفت: با توجه به امنیت مرز مهران و امکاناتی که در این منطقه فراهم است، مسافران و کاروانهای زیارتی بسیاری با قصد سفر به عتبات عالیات از این شهرستان عبور میکنند.
قاسم پور با اشاره به ورود روزانه 10 تا 15 کاروان به شهرستان مهران و یک شب ماندگاری در این شهرستان، خاطرنشان کرد: به این ترتیب، حدود دو هزار نفر در واحدهای اقامتی و خانههای استیجاری مهران اقامت دارند.
معاون گردشگری میراثفرهنگی استان ایلام با بیان اینکه خانههای استیجاری مشخص و تجهیز شدهاند، گفت: خانههای مذکور توسط ادارهکل میراثفرهنگی استان و دستگاههای دیگر مانند اداره بهداشت کنترل و نظارت میشوند.
وی با اشاره به اینکه کاروانهای زیارتی ورودی به مهران از طریق سازمان حج و زیارت ساماندهی میشوند، ادامه داد: اگر کاروانهای انفرادی نیز فعال بودند، دفاتر خدمات مسافرتی استان میتوانستند در این بخش فعالیت کنند.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری میراث فرهنگی ایلام گفت: در سال جاری کمپ های گردشگری در ایلام توسعه می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی قامس پور در این ارتباط اظهار داشت: ایجاد چند کمپ گردشگری در استان ایلام از برنامههای معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان ایلام در سال 90 است.
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