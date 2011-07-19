نگرانی متخصصین از پروژه شکست صنعت دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان جمعی از متخصصین، پژوهشگران، دست اندرکاران عرصه علم و فناوری و صنعت بسیار مهم تولید داروهای بیوتکنولوژی کشور در نامه ای به رسانه ها نسبت به خطراتی که صنعت تولید داروی داخل و بیماران را به شدت تهدید می کند، هشدار داده اند.

در قسمتی از این نامه آمده است: همانطور که می دانید تامین سلامت آحاد مردم جامعه همواره از وظایف و اهداف عالیه حکومتهاست. در این میان صنعت دارو در راستای سایر صنایع دانش بنیان همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از جمله سلولهای بنیادی ، نانو و فناوریهای هسته ای. مزید اطلاع تا پنج سال قبل داروهای بیماران ام اس در جهان فقط در انحصار آمریکاییها بود اما با لطف الهی و در سایه توجهات ویژه مقام معظم رهبری و سایر دولتمردان و نیز تلاشهای شبانه روزی 15 ساله جوانان، دانشمندان و متخصصین ایران اسلامی، سرانجام در سال 1385 داروی ایرانی ام اس وارد بازار شد و آمریکاییها با انتشار این خبر بهت زده شدند. این درحالی بود که اعلام این خبر، قیمت سهام شرکتهای آمریکایی را با شوک جدی کاهش قیمت روبرو کرد.

بعد از 5 سال حضور در بازار دارویی کشور، امروز مفتخریم که شاهد کیفیت محصولات ما، پزشکان متخصص کشور و بیش از دهها هزار بیمار مصرف کننده داروها هستند و مقالات متعددی درخصوص اثبات کیفیت و مشابهت ایمنی و اثربخشی دارو با نمونه آمریکایی و اروپایی به چاپ رسیده است.

در خصوص تمامی این داروها ظرفیت تولید کنندگان داخلی نه تنها تامین کننده کل نیاز کشور بوده است بلکه قادر به تامین کل نیاز منطقه خاورمیانه و شمال آمریکا نیز هستند. درحال حاضر این دارو در چندین کشور منطقه به ثبت رسیده و اولین محموله های صادراتی ارسال گردیده است.

مفتخریم که اولین محصول Hi-Tech ایرانی صادر شده و برای کشور ارز آوری داشته است و علاوه براین در طی 5 سال اخیر محصولات بیوتکنولوژی تولید داخل حداقل موجب یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است.

مجموعه تولید کنندگان محصولات بیوتکنولوژی برای بیش از 1000 نفر متخصص کشور اشتغالزایی ایجاد نموده اند که بی شک جزء اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: متاسفانه اخیرا شاهد حرکت عجیب و تاسف باری از طرف معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت هستیم و آن اقدام به واردات داروهای مشابه تولید داخل از کشور آرژانتین است. به نظر می رسد حذف سهم عمده ای از بازار ایران از دست وارد کنندگان و حتی ورود به بازارهای جهانی دستهای پنهانی را بر آن داشته است تا این بار پروژه شکست صنعت دانش محور داخلی را با "نقاب ظاهرا تولیدی" بر زمین بزنند. درحالیکه محققین بسیاری وارد این عرصه می شوند و روز به روز بر تعداد شرکتهای دانش بنیان افزون می گردد، سیاستهای معاونت غذا و دارو در تضاد کامل با اهداف سندچشم انداز و نقشه جامع سلامت کشور است.

متاسفانه وزارت بهداشت عنوان می نماید که قصد شکستن انحصار تولید کنندگان داخلی را دارد. عجیب است که در تمامی دنیا و حتی در بازارهای آزاد، تمامی دولتمردان به دنبال در اختیار گذاشتن سهم بیشتری از بازار خود در اختیار تولید کننده داخلی هستند اما معاونت غذا و داروی ما رسما اعلام می کند که با واردات قصد دارد "انحصار تولید کننده داخلی را بشکند."

این در حالیست که هریک از تولید کنندگان ما قادر هستند محصولات همدیگر را تولید نمایند اما به دلیل بدنه جوان و شکننده صنعت توافق نموده اند که از رقابت بین تولید کنندگان داخلی بپرهیزند و هریک بر تولید چند قلم دارو متمرکز شوند. این در حالیست که بازار هیچگاه برای تولید کننده داخلی انحصاری نبوده و همواره محصول اصلی آمریکایی و اروپایی با دریافت یارانه در بازار موجود بوده است و تولید کنندگان با کیفیت مشابه و قیمت به مراتب ارزانتر به رقابت با شرکتهای چند ملیتی پرداخته اند.

آیا باید به هر نحوی شده بازهم سهمی از داروهای صرفه جویی شده با تولید داخل را از کشور خارج کنیم ؟ آیا نتیجه سالها سیاست گذاران ، قانون گذاران و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تاکید بر تولید ثروت از علم را می بایست فدای منافع یک شرکت وارد کننده کنیم ؟ آیا در چند سال اخیر در خصوص داروهای تولید داخل کمبودی بروز کرده است؟ آیا مشکل کیفی گزارش شده است ؟

در پایان این نامه خطاب به مدیران و اصحاب قلم عنوان شده است: اگر به سوی شما آمده ایم، دلیل آن این است که صدای ما را به گوش دلسوزان صنعت و تکنولوژی کشور برسانید چرا که ما تمام مسیرهای قانونی برای جلوگیری از این حرکت غلط را پیموده ایم. آنچه قصد دفاع و احیای آن را داریم چند میلیون تومانی از بازار پرسود دارویی کشور نیست. ما بهترین فرصتهای بین المللی، پرشورترین سالهای زندگانی و به روزترین دانش قرن را در سالهای اخیر برای به ثمر رسیدن این صنعت خرج کرده ایم و نمی توانیم آرام بنشینیم و ببینیم که باز هم سوداگران عرصه دارو که سالهاست بازار دارویی کشور را کنترل می کنند و در اختیار دارند، افتخار، قدرت و فناوری را پایمال کنند تا باز هم رشد یک صنعت دانش محور در ایران، افسانه ای باشد یا شاید خاطره ای.

دکتر اسکندر امیدی نیا عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، دکتر هوشمند ایلکا مدیرعامل شرکت زیست دارو دانش، دکتر تولائی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه بقیه الله، دکتر هاله حامدی فر مدیرعامل شرکت سیناژن، دکتر حسینیان مدیرعامل شرکت سیناسل، دکتر روح الامینی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی تهران،

دکتر سیروس زینلی ، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران و رئیس شبکه پزشکی مولکولی کشور و نایب رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران و... از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.