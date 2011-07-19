راه اندازی شهرک صنعتی جنوب ساوجبلاغ 50 هزار شغل ایجاد می کند

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با واگذاری قطعه زمینهای شهرک صنعتی جنوب این شهرستان در آینده ای نزدیک، شرایط برای فعالیت بیشتر صاحبان صنعت و سرمایه گذاران فراهم می شود.

وی ادامه داد: این شهرک صنعتی که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ است،800 هکتار مساحت دارد که تا دو هزارهکتار هم قابل توسعه است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد: با استقرار صنایع در این شهرک صنعتی که از دسترسی جاده ای مناسبی هم برخوردار است تعداد50 هزار شغل ایجاد می شود.

واحدهای صنایع غذایی ساوجبلاغ میزان قابل توجهی محصول تولید می کنند

حدادی اظهار داشت: این شهرستان 700 واحد صنعتی دارد که 35 درصد آن را صنایع غذایی تشکیل می دهند ضمن اینکه واحدهای صنایع غذایی ساوجبلاغ سالیانه میزان قابل توجهی محصولات غذایی تولید می کنند.

این مسئول گفت: این واحدها سالانه دو میلیون و 500 هزار تن محصولات غذایی تولید می کنند که این امر بسیار مطلوب است.

وی افزود: ساوجبلاغ از مراکز اصلی تولید مواد غذایی استان البرز و تهران به حساب می آید.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: شکلات، انواع شیرینی جات، پاستیل، آرد، ماکارونی، سس، انواع ترشیجات وکنسروها عمده ترین تولیدات صنایع غذایی ساوجبلاغ را تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: بخش عمده ای از تولیدات صنایع غذایی این شهرستان به کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه و خاورمیانه صادر می شود.