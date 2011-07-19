1000 اثر تجسمی متقاضی حضور در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، 1000 اثر از 312 هنرمند از 27 استان کشور در رشته های خوشنویسی، طراحی و نقاشی، سفال، پوستر و نگارگری به دبیرخانه بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ارسال شد.

مهلت ارسال آثار 27 تیرماه به پایان رسید و در مدت 15 روز هنرمندان کشور 1000اثر را برای بخش تجسمی نمایشگاه قرآن فرستادند. با پایان مهلت ارسال آثار انتخاب آثار برای نمایشگاه تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 27تیرماه آغاز شده است.

نمایشگاه آثار تجسمی با مضامین قرآنی همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 6 مرداد تا 4 شهریور ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود.