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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

تأکید فرماندار علی آباد بر رعایت حجاب بانوان کارمند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول نسبت به رعایت حجاب از سوی بانوان شاغل در ادارات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر سه شنبه در جمع رؤسای ادارات شهرستان علی آباد کتول در بخش کمالان افزود: بانوان کارمند در محیط اداره باید از حجاب کامل برخوردار باشند.

وی همچنین با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس بر لزوم بیطرفی مسئولان دستگاههای اجرایی در این انتخابات تاکید کرد.

فرماندار علی آباد کتول اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی مجریان انتخابات و امین مردم هستند و حق ندارند به نفع یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند.

کی پور عنوان کرد: اگر با چنین موردی مواجه  شود بدون هرگونه تعلل برخورد قانونی با مدیر متخلف خواهد شد.

کد مطلب 1362356

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