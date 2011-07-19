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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

24 هزار فرهنگی خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه طلایی هستند

24 هزار فرهنگی خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه طلایی هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۲۴هزار و ۳۰۰ نفر از فرهنگیان استان تحت پوشش بیمه طلایی هستند.

محمود آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای طرح بیمه طلایی فرهنگیان را اقدام بی نظیری برای معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش توصیف کرد و اظهارداشت: ۱۴۵هزار و 57 نفر نیز در سطح استان تحت پوشش بیمه حوادث تحصیلی کارکنان و دانش آموزان هستند.

وی بیان داشت: در راستای واگذاری مسکن تا کنون یک هزار و 517 واحد مسکونی مهر و غیر مهر به فرهنگیان استان تحویل شده است.

رئیس اداره تعاون و رفاه معلم اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۳۵۰میلیون ریال از سوی اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان در رابطه با بیماران صعب العلاج فرهنگی پرداخت شده است.

وی به اجرای طرح ضیافت اشاره کرد و ادامه داد: در طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان گذشته ۶۲هزار و ۶۹۹نفر اطعام شده اند که این طرح در سال جاری نیز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: ۹هزار و 610 فقره کارت اعتباری سخابین متقاضیان در سطح استان توزیع شده است.

آخوندی از پذیرش ۳۰هزار و ۴۴۹نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان استان خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز برای اسکان فرهنگیان در ستادهای اسکان به مبلغ ۲۱۰میلیون تومان خریداری شده است.

وی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن ۴۸هزار و 500 نفر از فرهنگیان برای دریافت سهام عدالت، افزود: تا کنون ۹۷۷میلیون تومان در قالب انواع وام های بانکی به فرهنگیان استان پرداخت شده است.

کد مطلب 1362360

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