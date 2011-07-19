ضعف جشنواره نمایش آیینی سنتی به خاطر عدم سیستم آموزشی است

داوود فتحعلیبیگی کارگردان و پژوهشگر تئاتر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پانزدهمین جشنواره تئاتر سنتی و آیینی اظهار کرد: این جشنواره در معرفی و احیای نمایش ایرانی و ملی تاثیر بسیار زیادی دارد. حداقل اگر همه ظرفیت نمایش ایرانی را نتواند نشان دهد، بخش مهمی از آن ارائه خواهد کرد.
وی افزود: بخشی از آیینهای ما لازم است که در منطقه مخصوص خود به نمایش درآید و بخشی دیگر نیز هیچگاه تبدیل به نمایش نشده است. به عنوان مثال آیین زار که ظاهری نمایشی دارد اما مفهوماش نمایشی نیست. اگر در جایی بهجز مکان ویژه این مراسم، اجرا برود صرفا ادا درآوردن است. اما اجرای آیینها و نمایشهای مهم دیگری از قبیل تعزیه و امثال آن در جشنوارهها در پیشرفت آن تاثیرگذار است.
این کارگردان با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره آیینی و سنتی ابراز کرد: مطمئنا برگزاری این برنامهها به طرح مساله میانجامد و دستمایه کار و تحقیق برای پژوهشگران کشور خواهد بود.
وی که عضو هیات انتخاب پانزدهمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی نیز بوده است، با بیان اینکه 80درصد ظرفیت نمایشهای ایرانی در این جشنواره به نمایش درآمده است، درباره ضعفهای آن توضیح داد: یکی از علل وجود ضعف در این جشنواره، نبودن سیستم آموزش در این عرصه است. گذشتگان به صورت سینه به سینه آیینها را میآموختند و میآموزاندند. نقال و تختحوضی در کنار استادشان کار یاد میگرفتند و به شاگردانشان در کنار کار میپروراندند. اما پیشکسوتها وقتی از دنیا رفتند و تماشاخانه ویژهای برای اجرای آن وجود نداشت، ادامه روند آموزش از بین رفت. اکنون اگر کسی بخواهد در این باره آموزش ببیند یا تحقیق کند باید به دنبال فیلمهای قدیمی باشد، در نتیجه وقتی دست به کار میشود دچار آزمون خطا خواهد شد.
فتحعلیبیگی بر تاسیس مدرسه نمایش ایرانی تاکید کرد و افزود: در این مدرسه امکان آموزش درست و برپایی کارگاههای موثر فراهم میشود در نتیجه برآیند آن عرضه برجسته آثاری از این جنس کار خواهد بود. متولی این مدرسه نیز باید سازمان میراث فرهنگی یا معاونت هنری ارشاد باشد.
این بازیگر پیشکسوت تئاتر ادامه داد: در دانشگاههایی که ما و چند استاد دیگر مشغول آموزش نمایش سنتی هستیم فارغالتحصیلان و دانشجویانی هستند که بخشی از آثار این جشنواره متعلق به آنها است. آموزش، ایجاد انگیزه میکند و ظرفیت این کار نیز در نمایش ایرانی وجود دارد. دانشجویان بسیاری علاقهمند به یادگیری این نوع نمایش هستند و بین تماشاگران نیز این علاقهمندی وجود دارد. مطمئن باشید اگر مدرسهای در این زمینه دایر شود آنقدر مواد درسی خواهیم داشت که جوابگوی نیازهای دانشجویان باشد. زیرا پایه و اساس نمایش ایرانی؛ چه در بخش بازیگری و چه در بخش ادبی، هنر ملی بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد که برگزاری چنین جشنوارههایی دستمایهای برای ارائه آمار مدیران نباشد و گفت: از آنجا که دستاندرکاران برگزاری این جشنواره را میشناسم، کسانی هستند که بیشترشان از سر عشق و علاقه و نه رفع تکلیف کار میکنند. اما طبیعی است که بین من که نزدیک سی سال در زمینه نمایش ایرانی کار میکنم با جوانی که مدت کوتاهی است شروع به کار کرده است تفاوت خواهد داشت. باید توجه داشته باشید که یکی از ویژگیهای نمایشهای ایرانی، سهل و ممتنع بودنشان است. یعنی ظاهری ساده دارند اما وقتی به عمل میرسیم به دشواریهای زیادی برمیخوریم. بنابراین لازم است که جوانان کنار دست پیشکسوتان کار کنند.
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