شعر سازگار با مطروحه رهبر معظم انقلاب

حاج علامرضا سازگار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جوانان کشور در عرصه شعر به خصوص شعر آئینی در سالهای اخیر درخشش چشمگیری داشتند افزود: جوانان ما نشان دادند که اگر در این زمینه مشوق خوبی داشته باشند می‌توانند آثار فاخری را خلق کنند.



غلامرضا سازگار با بیان انیکه امروز در فضای شعر کشور بهترین مشوق شاعران آئینی رهبر معظم انقلاب است افزود: ایشان در هر عرصه‌ای که وارد شدند باعث ایجاد جهش وتحول در آن بخش شده‌اند.



وی رهبر معظم انقلاب را معجزه قرن خواند و افزود: سخن ایشان در هر عرصه‌ای اوج کلام‌ها است و امروز نیز شاعران جوان باید توجه کنند که چه شخصیتی از آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند.



وی در پاسخ به سئوالی در زمینه زمان انتشار آخرین اثرش عنوان کرد: آخرین اثر بنده با عنوان نخل میثم ۵ مراحل پایانی تدوین خود را پشت سر می‌گذراند و امیدواریم تا ماه آینده در اختیار علاقمندان قرار گیرد.



سازگار در پایان شعر جدید خود را با مطروحه رهبر معظم انقلاب خطاب به جانباز شهید در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد و عنوان کرد این چند بیت، بخشی از غزلی با مطروحه رهبر معظم انقلاب است که در آینده کامل خواهد شد.



رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه دل

خونین چو برگ شقایق، رنگین چو افسانه دل

در هر دیاری که هستید، نورید در خانه دل

ماه‌اید برقله جان، مهرید بر شانه دل

اول به شمع رخ دوست، دل را به آتش کشیدید

آنگاه از پای تا سر، گشتید پروانه دل

آغازتان با خدا بود، پایانتان تا خدا بود

تا آن سوی آفرینش، جستید از خانه دل

ما مست دلدار بودیم، دیوانه دل نبودیم

در دل شما را که دیدیم، گشتیم دیوانه دل