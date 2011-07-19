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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

خراسان جنوبی 800 گونه گیاه دارویی دارد

خراسان جنوبی 800 گونه گیاه دارویی دارد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از وجود 800 گونه گیاهی دارویی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ استفاده از گیاهان دارویی بسیار کم هزینه ‌تر نسبت به داروهای شیمیایی است.

وی با اشاره به کیفیت بالای اسانس و ماده موثر گیاهان دارویی، بیان کرد: نیاز کم آبی و استفاده از نزولات آسمانی، کوتاه بودن دوره رشد، مقاومت نسبت به آب شور و شرایط اقلیمی نامساعد و استفاده از گیاهان دارویی بسیار کم هزینه ‌تر نسبت به داروهای شیمیایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: این گیاهان عوارض سوء نسبت به داروهای شیمیایی ندارند.

هادربادی با اشاره به تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی این استان، بیان داشت: 800 گونه گیاهی هم اکنون در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی در مورد نقش گیاهان دارویی در اقتصاد استان بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی دراستان سبب ارزآوری و رونق اقتصادی، کاهش وابستگی به خارج از کشور، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و کشاورزان می‌ شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای گسترش تولید گیاهان دارویی گفت: ترویج برخی گیاهان دارویی از جمله نعنا فلفلی، آویشن و آلوئه ‌ورا در بین تولید کنندگان و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای بهره‌ برداران گیاهان دارویی از اهم این اقدامات است.

هادربادی با بیان اینکه طب گیاهی در کشور و به ویژه در خراسان جنوبی از اهمیت خاص برخوردار بوده است، اضافه کرد: این درحالی است که تنها کمتر از 10 درصد از مجموع 25 هزار گونه گیاه دارویی جهان در طول زمان مورد مصرف قرار گرفته ‌اند.

وی افزود: در حال حاضر 25 درصد از داروهای شیمیایی موجود منشاء گیاهی دارند و 12 درصد از داروها از منابع میکروبی ساخته شده ‌اند که از آن جمله می ‌توان به کتیرا، آلوئه ‌ورا، اسطخودوس، زعفران، عناب و نعنا در مصارف معمول مردم اشاره کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در مورد شهرت جهانی آلو که از محصولات این استان محسوب می شود، گفت: طعم، رنگ و ظاهر زیبا، درشتی و یکنواختی، عدم استفاده از مواد افزودنی شیمیایی برای خشکانیدن، رعایت نکات بهداشتی در روش خشکانیدن به طریقه سنتی و خواص درمانی و دارویی نسبت به داروهای شیمیایی مشابه در خصوص ملین بودن از جمله مواردی است که سبب شده آلو دارای شهرت پیدا کند.

کد مطلب 1362370

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