خراسان جنوبی 800 گونه گیاه دارویی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ استفاده از گیاهان دارویی بسیار کم هزینه ‌تر نسبت به داروهای شیمیایی است.

وی با اشاره به کیفیت بالای اسانس و ماده موثر گیاهان دارویی، بیان کرد: نیاز کم آبی و استفاده از نزولات آسمانی، کوتاه بودن دوره رشد، مقاومت نسبت به آب شور و شرایط اقلیمی نامساعد و استفاده از گیاهان دارویی بسیار کم هزینه ‌تر نسبت به داروهای شیمیایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: این گیاهان عوارض سوء نسبت به داروهای شیمیایی ندارند.

هادربادی با اشاره به تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی این استان، بیان داشت: 800 گونه گیاهی هم اکنون در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی در مورد نقش گیاهان دارویی در اقتصاد استان بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی دراستان سبب ارزآوری و رونق اقتصادی، کاهش وابستگی به خارج از کشور، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و کشاورزان می‌ شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای گسترش تولید گیاهان دارویی گفت: ترویج برخی گیاهان دارویی از جمله نعنا فلفلی، آویشن و آلوئه ‌ورا در بین تولید کنندگان و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای بهره‌ برداران گیاهان دارویی از اهم این اقدامات است.

هادربادی با بیان اینکه طب گیاهی در کشور و به ویژه در خراسان جنوبی از اهمیت خاص برخوردار بوده است، اضافه کرد: این درحالی است که تنها کمتر از 10 درصد از مجموع 25 هزار گونه گیاه دارویی جهان در طول زمان مورد مصرف قرار گرفته ‌اند.

وی افزود: در حال حاضر 25 درصد از داروهای شیمیایی موجود منشاء گیاهی دارند و 12 درصد از داروها از منابع میکروبی ساخته شده ‌اند که از آن جمله می ‌توان به کتیرا، آلوئه ‌ورا، اسطخودوس، زعفران، عناب و نعنا در مصارف معمول مردم اشاره کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در مورد شهرت جهانی آلو که از محصولات این استان محسوب می شود، گفت: طعم، رنگ و ظاهر زیبا، درشتی و یکنواختی، عدم استفاده از مواد افزودنی شیمیایی برای خشکانیدن، رعایت نکات بهداشتی در روش خشکانیدن به طریقه سنتی و خواص درمانی و دارویی نسبت به داروهای شیمیایی مشابه در خصوص ملین بودن از جمله مواردی است که سبب شده آلو دارای شهرت پیدا کند.