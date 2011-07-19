21 کماندار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابتهای جام جهانی تیراندازی باکمان اوایل مردادماه در "اوگدن" آمریکا برگزار می شود که به همین منظور کادر فنی تیم ملی 21 کماندار را به اردوی تدارکاتی فراخواند. این اردو از روز چهارشنبه 29 تیرماه تا نهم مردادماه در سایت تخصصی دو المپیکی در درب شرقی مجموعه ورزش آزادی برپا می شود.

امیر کاظم پورف مجید قیدی، بهزاد پاکزاد، رضا زمانی نژاد، محسن یوسف شریف زاده، حمزه نکویی به همراه مهتاب پارسا مهر، انسیه حاجی انزهایی، سیده ویدا حلیمیان، شبنم سرلکو معصومه عالی پور دعوت شدگان به اردوی تیم کامپوند را تشکیل می دهند.

در کمان ریکرو هم میلاد وزیری، کیوان ریاضی مهر، نادر منوچهری، حامد فوری، نجمه آبتین، زهرا دهقان، ساره اسدی ، فاطمه فراشی، آرزو حیدری هم دیگر اردو نشینان تیم را تشکیل می دهند.

تیم های تیروکمان کشورمان در دوره اول و دوم این مسابقات در کرواسی و چین شرکت کرده و موفق به کسب مدالهای تیمی و انفرادی شده اند.