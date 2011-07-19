ایجاد پارکهای تخصصی در استان ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در این ارتباط گفت: محور تربیت کودکان و نوجوانان باید اندیشه محوری باشد چرا که در جهان بینی ما، جامعه دینی، دانایی محور و علم محور است .

وی اظهار داشت: پرورش یافتن کودکان و نوجوانان در سایه تفکر محوری، باعث می شود این نسل در بزرگی بداند ارزش به تدبر و تعمق انسانهاست .

استاندار ایلام افزود: در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان نباید از برنامه ها و روشهای غربی اقتباس شود، چرا که مفاهیم دینی بسیار عمیق و انسان ساز است .

وی تصریح کرد: کار با کودکان و بچه ها بسیار پیچیده و حساس است و باید مراقبت شود تا با مواظبت، تعلیم و تربیت مناسب اینها را به عنوان آینده سازان نظام بخوبی تحویل جامعه دهیم .

اعلایی با بیان اینکه افق ما برای پایان دوران نوجوانی باید تعریف شده باشد، گفت: کشف و تربیت استعدادهای کودکان و نوجوانان می تواند باعث ورود نیروهای متدین و نخبه و علاقمند به کشور در آینده شود .

وی ادامه داد: استان ایلام در حوزه نیروی انسانی بسیار غنی است و به کرات مشاهده می شود فرزندان این دیار که دارای زندگی متوسط و فقیری می باشند در عرصه های ملی و بین المللی صاحب رتبه های تحسین برانگیزی می شوند .

این مسئول گفت: مرکز نخبگان استان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان باید برای کشف و حمایت از این قشر با برنامه نقش آفرین شوند .