آمارگیری از تعاونی های خراسان رضوی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسمی علی آبادی پیش ازظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به تاکید وزارت تعاون مبنی بر تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی لازم است آمارهای اقتصادی بخش تعاون بویژه شرکت های تعاونی جمع آوری شود.

قاسمی محاسبه ارزش افزوده تعاونی های کشاورزی، تعاونی های صنعت و معدن، مصرف، مسکن و عمران، بخش حمل و نقل، خدمات و نیز محاسبه اشتغال در بخش تعاون، محاسبه میزان سرمایه گذاری در بخش تعاون، محاسبه درآمد، سهم تسهیلات اعطائی را از جمله اهداف دیگر این طرح دانست.

مدیرکل تعاون خراسان رضوی گفت: هماهنگی لازم در مجموعه ستاد اداره کل جهت اجرای مناسب این طرح و نیز روسای ادارات و نمایندگی های تعاون در شهرستان ها به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه در خراسان رضوی هزار و 100 تعاونی به صورت نمونه مورد آمارگیری قرار می گیرند، افزود: طرح آمارگیری در مدت 30روز با 50نفر آمارگیر در سطح استان انجام می شود.

مدیرکل تعاون استان خراسان رضوی در خصوص چگونگی جمع آوری اطلاعات گفت: در این طرح نحوه جمع آوری اطلاعات اقتصادی شرکت های تعاونی به دو روش غیرالکترونیکی و الکترونیکی صورت می پذیرد.

وی افزود: در روش اول آمارگیری به صورت سرشماری توام با نمونه گیری و با مراجعه مستقیم به شرکت های تعاونی و دریافت اطلاعات اقتصادی انجام می شود، که در مجموع در کل کشور 20 هزار تعاونی تحت پوشش اجرای این طرح قرار دارند.

قاسمی روش دوم را به صورت الکترونیکی و از طریق خود اظهاری توسط تعاونی ها اعلام کرد، که زمان اجرای آن توسط وزارت تعاون اطلاع رسانی می شود.