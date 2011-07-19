به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی گفت: با آغاز فصل گرم تابستان، سفرهای مردم به حاشیه رودخانه‌های جاجرود و کرج و نیز دریاچه سدهای تهران افزایش می‌یابد. این درحالی است که اگرچه آب پشت سدها جهت تامین نیازهای مردم در شهرها است و آب را در خود ذخیره می‌کند‌، اما متاسفانه با وجود هشدارهای فراوان مسئولان امر به مردم، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 15 نفر در دریاچه سدهای استان، ‌حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و رودخانه کرج جان باخته‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: دریاچه سدها قابل مقایسه با استخرها و حتی دریای خزر و خلیج فارس نبوده و با توجه به برودت،‌ عمق و حجم آب موجود در آن جهت شناکردن به هیچ عنوان مناسب نیست.

وی با تاکید بر اینکه با فاصله گرفتن تنها چهار متر از سواحل دریاچه به یکباره عمق دریاچه سد تا 70 متر هم افزایش می‌یابد،‌ تصریح کرد: حتی شناگران ماهر نیز در بسیاری از حوادث نتوانسته‌اند خود را به ساحل رسانده و جان خود را نجات دهند.

ارتقایی رعایت و توجه همه مردم به عدم شنا در دریاچه سدهای استان تهران را خواستار شد و گفت: استفاده از دریاچه ها جهت فعالیت های گردشگری در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات راهبردی آن در شورای تامین استان و نیز وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است.

به گفته وی، فعال شدن گردشگری در دریاچه سدها می تواند تا اندازه ای حوادث متعدد و ناگوار شنا در این مکان ها را کاهش دهد. همچنین کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی و نیز هزینه بالای اینگونه امکانات برای تمام اقشار جامعه از دلایلی است که مردم را در انتهای هفته و یا ایام گرم تابستان جهت شنا در دریاچه و رودخانه های تهران ترغیب می کند.

