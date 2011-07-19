نباید از شعارهای انقلاب استفاده ابزاری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدتقی مصباحیزدی در دیدار جمعی از بسیجیان شهرستان نوشهر و تعدادی از اعضای کانون بسیج سیدالشهداء(ع) اهواز، بسیج را یکی از نمادهایی دانست که انسان را به یاد امام(ره) میاندازد و اظهار داشت: علاقه حضرت امام(ره) به این نهاد، دعاهای ایشان در حق بسیجیان و آرزوی پیشرفت و تکامل بسیج، نشان از جایگاه بلند آن دارد.
وی یادآور شد: انتساب به این نهاد مردمی از یک سو منزلت و جایگاه انسان را میافزاید و از سوی دیگر وظیفه و تکلیف انسان را نسبت به آن سنگینتر میکند.
مصباح یزدی با اشاره به توصیههای قرآن کریم نسبت به همسران پیامبر و مهم خواندن جایگاه ایشان، بیان داشت: همانطور که انتساب به پیامبر تکلیف انسان را سنگین میکند، انتساب به بسیج و هر نهادی که برای مسلمین الگو به شمار میرود، تکلیفساز و مسئولیتآور است.
وی تأکید کرد: بسیج و بسیجی انسان را به یاد خدا، امام(ره)، اسلام، انقلاب و شعارهای انقلاب میاندازد و همه این یادآوریها نوعی خدمت به مردم است و ایجاب میکند که ابتدا خودمان نسبت به شناخت شعائر اسلام مصممتر باشیم و اسلام، انقلاب و اهداف انقلاب را بهتر بشناسیم و به وظایفی که در این رابطه داریم عمل کنیم.
تلاش دشمن برای تضعیف بسیج و انقلاب
عضو مجلس خبرگان رهبری، با مقایسه زمان امام باقر و امام صادق(ع) و دوران حاضر، تصریح کرد: موقعیت شیعه در زمان این دو امام بزرگوار، مانند موقعیت بسیج در این زمان است و با توجه به توصیههای ائمه(ع) به شیعیان در آن زمان یک بسیجی باید خود را چنان به شعائر و ارزشهای اسلام و انقلاب آراسته کند که هر شخصی با دیدن اعمال و رفتار او مجذوب شود و به این جایگاه علاقهمند شود.
وی ادامه داد: باید هوشیار باشید و در اعمال و رفتار خود بیشتر دقت کنید؛ زیرا دشمنان انقلاب تلاش میکنند با مخدوشکردن چهره افراد بسیجی و انقلابی، جایگاه انقلاب و بسیج را تضعیف کنند.
مصباح یزدی تأکید کرد: هر عملی که ما انجام میدهیم، نتیجه آن به امام(ره)، ائمه اطهار و حتی به اصل دین ارتباط پیدا میکند.
وی به سفارش ائمه اطهار(ع) به شیعیان اشاره کرد و اظهار داشت: ائمه اطهار(ع) همه شیعیان را به صورت ویژه به راستگویی و درستکاری توصیه میکردند و بکارگیری این دو سفارش راهکار مناسبی برای شناختن تکلیف و وظیفه هر مسلمان است.
وی در پایان یادآور شد: بکوشیم این دو ویژگی را در خود زنده کنیم، تابع ارزشها و اهداف انقلاب باشیم و از شعارهای انقلاب و نمادهای آن استفاده ابزاری نکنیم؛ ابتدا خودمان را بسازیم و بعد با کسانی ارتباط برقرار کنیم که مزین به این دو ویژگی باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) راستگویی و درستکاری را دو توصیه ائمه به مردم دانست و گفت: بکوشیم این دو ویژگی را در خود زنده کنیم، تابع ارزشها و اهداف انقلاب باشیم و از شعارهای انقلاب و نمادهای آن استفاده ابزاری نکنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدتقی مصباحیزدی در دیدار جمعی از بسیجیان شهرستان نوشهر و تعدادی از اعضای کانون بسیج سیدالشهداء(ع) اهواز، بسیج را یکی از نمادهایی دانست که انسان را به یاد امام(ره) میاندازد و اظهار داشت: علاقه حضرت امام(ره) به این نهاد، دعاهای ایشان در حق بسیجیان و آرزوی پیشرفت و تکامل بسیج، نشان از جایگاه بلند آن دارد.
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