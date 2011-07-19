به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم رباتیک دانش آموزی با نام"سپنتا" با کسب عنوان نائب قهرمانی در مسابقات ایران اپن، موفق به کسب سهمیه و راهیابی به مسابقات جهانی ترکیه شد.

در مسابقات مسابقات روبوکاپ جهانی ترکیه-2011 حدود 200 تیم از 57 کشور جهان در لیگهای مختلف حضور داشتند.

تیم رباتیک دانش آموزی سپتنا با حضور در لیگ امدادگر دانش آموزی که در آن تیم‌هایی از 12 کشور جهان حضور داشتند عنوان قهرمانی را کسب کرد و پس از این تیم، تیم‌هایی از کشور پرتغال و اسلواکی به مقام دوم و سوم جهان دست یافتند.

اعضای تیم سپنتا بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع) اصفهان را سپهر مکارمی و بهنوش آذری تشکیل می‌دادند.

سابقه فعالیت رباتیک در بنیاد فرهنگی، آموزشی امام صادق(ع) به پنج سال می‌رسد و دانش آموزان این بنیاد موفق به راهیابی به مسابقات جهانی آتلانتا، سنگاپور و ترکیه و کسب مقامهای مختلف شده اند.