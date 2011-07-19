به گزارش خبرگزاری مهر، از ویژگی‏های این مجموعه می‏توان به وجود اشعاری با مضامین عاشقانه، عرفانی و عصیانی اشاره کرد که آیه شریفه «لقد خلقنا الانسان فی کبد» آغازگر آنهاست.

هریک از اشعار کوتاه این مجموعه با طراحی‏های گرافیکی و شبیه به یک تابلو ارائه شده‏است. در این مجموعه می‏خوانیم:

« تو که رفتی تنها قبض تلفن با من مهربان شده‏است.»

و یا:

«سنگ هم باشی آدم‏ها رویت یادگاری می‏نویسند»

مجموعه شعر«چقدرهیچ کس شبیه تو نیست» شامل قطعه‌شعرهای کوتاه دانش آشتیانی است که در 89 صفحه و با قیمت 2500 تومان گرد آمده است. شمارگان این نوبت چاپ کتاب 1500 نسخه است.

نغمه دانش آشتیانی از همکاران گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر است.