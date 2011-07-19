به گزارش خبرگزاری مهر، از ویژگیهای این مجموعه میتوان به وجود اشعاری با مضامین عاشقانه، عرفانی و عصیانی اشاره کرد که آیه شریفه «لقد خلقنا الانسان فی کبد» آغازگر آنهاست.
هریک از اشعار کوتاه این مجموعه با طراحیهای گرافیکی و شبیه به یک تابلو ارائه شدهاست. در این مجموعه میخوانیم:
« تو که رفتی تنها قبض تلفن با من مهربان شدهاست.»
و یا:
«سنگ هم باشی آدمها رویت یادگاری مینویسند»
مجموعه شعر«چقدرهیچ کس شبیه تو نیست» شامل قطعهشعرهای کوتاه دانش آشتیانی است که در 89 صفحه و با قیمت 2500 تومان گرد آمده است. شمارگان این نوبت چاپ کتاب 1500 نسخه است.
نغمه دانش آشتیانی از همکاران گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر است.
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