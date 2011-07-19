یک استاد برجسته حوزه علمیه قم در گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیت الله مهندسی بر اثر سکته قلبی و پس از ده روز بستری در بیمارستان کسری در گذشت.

پیکر وی عصر امروز سه شنبه 28 تیرماه به استان قم منتقل و مراسم تشییع و تدفین استاد حوزه علمیه قم برگزار می شود.

جزئیات دقیق مراسم خاکسپاری مرحوم آیت الله مهندسی تاکنون اعلام نشده است.

برخی فعالیتهای برجسته این استاد حوزه علمیه قم به این شرح است: مدیرگروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی قم، استاد مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه قم، استاد موسسه علمی، پژوهشی امام خمینی ( ره )، عضو هیئت علمی دائرةالمعارف عرفانی موسسه پژوهشی امام خمینی ( ره )، کارشناس شبکه سراسری رادیو معارف و شبکه قرآن سیما، استاد موسسه امام صادق (ع) قم، استاد اخلاق مدارس حوزه علمیه قم، استاد راهنما و داور سطح 4 حوزه علمیه قم و استاد راهنما و مشاور و داور سطح ارشد و دکتری دانشگاه.

