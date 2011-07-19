قیمت مرغ و گوشت در ماه مبارک رمضان کاهش می یابد

حمید صدری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان بازرگانی استان همچون سنوات گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ماه مبارک رمضان انجام داده است، افزود: نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری محصولات مختلف عرضه شده در این ماه، از جمله این موارد است.

وی با اشاره به آغاز بازرسی‌های ویژه از اول ماه‌جاری تا پایان تابستان امسال، تصریح کرد: حجم بازرسی‌ها از واحدهای مربوطه در این مدت افزایش یافته و بازرسان به نحوه قیمت‌گذاری بر روی کالاها نظارت کامل خواهند کرد.

صدری با تأکید بر اینکه شماره تلفن 124 در راستای رسیدگی به شکایات مردم، آماده پاسخگویی است، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که مشارکت مردم در این‌گونه موارد، همواره در توزیع عادلانه کالا و خدمات، نقش مؤثری داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان به برگزاری نمایشگاه "طرح ضیافت" در شهرهای مختلف استان اشاره کرد و یادآور شد: این نمایشگاه‌ها کاملاً به‌صورت اختصاصی برگزار خواهد شد، به‌طوری که اقلام و مواد غذایی مورد نیاز برای خرید مردم عرضه می‌شود که این امر می‌تواند سهم عمده‌ای در توزیع به‌موقع این اقلام در ایام یاد شده داشته باشد.

صدری با بیان اینکه در چهار نقطه از شهر زنجان و در سایر شهرستان‌های استان به تناسب جمعیت در یک تا دو نقطه، این نمایشگاه برگزار خواهد شد، افزود: عرضه نان مرغوب، تازه‌پخت و بسته‌بندی شده، گوشت‌مرغ و گوشت منجمد و همچنین لبنیات، از جمله اقلامی است که در این نمایشگاه به قیمت مصوب به فروش خواهد رسید.

وی از تخفیف 15 درصدی نمایشگاه طرح ضیافت خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی‌های انجام شده، در این ایام فروش فوق‌العاده نیز در سطح استان انجام خواهد شد. همچنین قیمت مرغ و گوشت عرضه شده در ماه مبارک رمضان کمتر از قیمت مرغ‌های ذخیره شده در حال حاضر خواهد بود.