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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

طرح آمارگیری از 184 شرکت تعاونی استان سمنان آغاز شد

طرح آمارگیری از 184 شرکت تعاونی استان سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان سمنان از آغاز اجرای طرح ملی آمارگیری اقتصادی از 184 شرکت تعاونی استان سمنان خبر داد.

عبدالمجید بامری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح با هدف تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون و مشخص شدن سهم تعاون در اقتصاد کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح تا پانزدهم مرداد ماه ادامه دارد، گفت: در اجرای این طرح 184 تعاونی در استان سمنان مورد پرسش قرار می گیرند.

رئیس ستاد حساب‌های اقتصادی بخش تعاون استان سمنان ادامه داد: محاسبه ارزش افزوده تعاونی‌های کشاورزی و سهم آن در ارزش افزوده این بخش، محاسبه ارزش افزوده تعاونی‌های صنعت و معدن، مصرف، مسکن و عمران، حمل و نقل و خدمات و سهم این بخشها در ارزش افزوده بخش خود، از اهداف کلی طرح آمارگیری اقتصادی از شرکتهای تعاونی استان است.

بامری اضافه کرد: محاسبه اشتغال بخش تعاون و سهم آن در اشتغال کل کشور، تعیین تعداد اعضای تعاونی ها در هر فعالیت اقتصادی، محاسبه سرمایه گذاری بخش تعاون و سهم آن در کل اقتصاد و ... از دیگر اهداف کلی این طرح است.

مدیرکل تعاون استان سمنان یاد آور شد: از این تعداد 148 تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاون و 36 تعاونی تحت پوشش جهاد کشاورزی قرار دارند.
کد مطلب 1362398

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