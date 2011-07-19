طرح آمارگیری از 184 شرکت تعاونی استان سمنان آغاز شد

عبدالمجید بامری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح با هدف تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون و مشخص شدن سهم تعاون در اقتصاد کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح تا پانزدهم مرداد ماه ادامه دارد، گفت: در اجرای این طرح 184 تعاونی در استان سمنان مورد پرسش قرار می گیرند.



رئیس ستاد حساب‌های اقتصادی بخش تعاون استان سمنان ادامه داد: محاسبه ارزش افزوده تعاونی‌های کشاورزی و سهم آن در ارزش افزوده این بخش، محاسبه ارزش افزوده تعاونی‌های صنعت و معدن، مصرف، مسکن و عمران، حمل و نقل و خدمات و سهم این بخشها در ارزش افزوده بخش خود، از اهداف کلی طرح آمارگیری اقتصادی از شرکتهای تعاونی استان است.



بامری اضافه کرد: محاسبه اشتغال بخش تعاون و سهم آن در اشتغال کل کشور، تعیین تعداد اعضای تعاونی ها در هر فعالیت اقتصادی، محاسبه سرمایه گذاری بخش تعاون و سهم آن در کل اقتصاد و ... از دیگر اهداف کلی این طرح است.



مدیرکل تعاون استان سمنان یاد آور شد: از این تعداد 148 تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاون و 36 تعاونی تحت پوشش جهاد کشاورزی قرار دارند.