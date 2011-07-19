پایان برنامه پنجم توسعه بی سوادی در کشور به صفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده ظهر سه شنبه در همایش سوادآموزی خراسان شمالی اظهار داشت: در حال حاضر چهار میلیون و 800 بی سواد در گروه های 10 تا 49 سال در کشور وجود دارد که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری تا پایان برنامه پنجم توسعه بی سوادی در کشور باید ریشه کن شود.

وی ادغام نهضت سوادآموزی با آموزش و پرورش را ظرفیتی برای پایان دادن بی سوادی در کشور عنوان کرد و گفت: نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش یک هدف را دنبال می کنند و با این ادغام مسوولیت سوادآموزی در گستره وسیع آموزش و پرورش دنبال می شود.

باقر زاده تصریح کرد: مدیران مجمتع های آموزشی در روستاها و مدارس کشور نیز در تحقق این امر عظیم باید بسیج شوند.

وی در خصوص تغییر نظام آموزشی نهضت سواد آموزی کشور نیز گفت: نظام قبلی نهضت سوادآموزی به صورت چهاردوره مقدماتی - تکمیلی - پایانی و پنجم اجرا می شد که در نظام جدید به دو دوره سوادآموزی و انتقال که به مرحله اول آموزش بزرگسالان تعبیر می شود، تغییر یافته است.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید نیز فقط دوران تکمیلی و سوادآموزی توسط آموزش یار ارائه می شود و برای هر دوره نیز یک کتاب طراحی شده است و دوره انتقال به دلیل نداشتن کتاب ارائه نمی شود.

باقر زاده به نحوه حضور آموزش یاران در مجنمع های آموزشی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آموزشیاران نیز براساس امتیازات در مجمتع های آموزشی فعالیت می کنند و تا زمانی که باسوادی در هر مجمتع یا منطقه صورت نگیرد استخدام آموزش یار نیز صورت نمی گیرد.

رئیس نهضت سواد آموزی به نتایج آزمون آموزش یاران مشمول ماده 17 اساسنامه نهضت سواد آموزی که در گذشته با آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی همکاری غیر مستمر داشتند نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان تیر ماه سال جاری نتایج آزمون مشخص می شود و 90 درصد از قبول شده های این آزمون، آموزش یار هستند.