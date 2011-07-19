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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

176 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت خراسان رضوی انجام شد

176 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت خراسان رضوی انجام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: ‏رئیس اقتصادی و بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی از صدور مجوز 176 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در 10 طرح صنعتی و معدنی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هراتی زاده پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمینه تولید واحدهای فوق در صنایع نساجی، معدنی، شیمیایی و کانی غیر فلزی است که با مشارکت سرمایه خارجی در شهرستان های مشهد، تربت حیدریه، بردسکن، نیشابور و سرخس به انجام رسید.

وی در تشریح وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن استان گفت: میانگین مشارکت طرف خارجی در سرمایه گذاری واحدهای صنعتی فوق 65 درصد بوده که سرمایه گذارانی از کشورهای چین، امارات و پاکستان در آنها مشارکت داشته اند.

وی به آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون اشاره کرد و گفت: در طول این مدت بیش از 280 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در 69 طرح صنعتی و معدنی استان صورت گرفته که میانگین سهم طرف خارجی از کل حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح های مذکور 78 درصد است.

کد مطلب 1362400

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