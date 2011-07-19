نمایشگاه دستاوردهای پدافند غیرعامل در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، آمادگی و حضور قوی و فعال در جشنواره ملی پایداری، پیشرفت و عدالت را از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه دانست.

وی افزود: این جشنواره شهریور ماه سال جاری توسط کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در تهران برگزار می شود.

غفاری با تاکید بر اینکه در استان فعالیت های مناسبی در حوزه پدافند غیرعامل انجام شده است خواستار حضور قوی ادارات، ارگان ها و نهادهای استانی ذیربط در جشنواره ملی پایداری، پیشرفت و عدالت شد.

وی از تمامی علاقمندان، نخبگان و پژوهشگران دعوت کرد با ارائه راهکار به این شورا، جهت تحقق اهداف پژوهشی آن کمک کنند.

جانشین شورای پدافند غیرعامل استان عنوان کرد: با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل، انجام اقدامات پژوهشی و زیر بنایی در این حوزه توسط نخبگان و پژوهشگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

غفاری گفت: شورای پدافند غیرعامل در این حوزه وظیفه دارد با استفاده از ظرفیت های موجود به منظور تحقق رسالت خطیر خود در جهت کاهش آسیب پذیری و پایدار کردن استان تلاش کند.

وی افزود: ارتقاء آستانه تحمل و مقاومت مردم و دستگاه ها و تامین نیازمندی های مردم در شرایط ناشی از بحران نیز از دیگر وظایف این شوراست.