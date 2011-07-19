اجرای طرح میز خدمت تا پایان مهرماه در ادارات هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سالاری در سومین کارگروه تحول اداری استان هرمزگان از اجرای طرح میز خدمت در تمام ادارات مستقر در استان تا پایان مهر ماه خبر داد و اظهار داشت: میز خدمت هدایت، رهبری و مدیریت امورات مربوط به ارباب رجوع را برعهده دارد و با هدف ایجاد یک میانبر برای تسریع در انجام کار شهروندان در ادارات اجرا می شود.
وی اضافه کرد: واحد میز خدمت در طبقه همکف و حتی الامکان نزدیک درب ورودی قرار گرفته و یکی از مدیران و یا معاونین اداره مربوطه ضمن دارا بودن تفویض اختیارات لازم جهت انجام امورات عادی مردم در این واحد به طور دائم مستقر می شود.
وی گفت: با اجرای این طرح شهروندان هرمزگانی می توانند در تمامی شش روز کاری هفته برای انجام امورات اداری خود به دستگاه های اجرایی استان مراجعه کنند و توسط میز خدمت راهنمایی و کارهای اداری خود را پیگیری کند.
معاون استاندار هرمزگان کاهش گردش فیزیکی ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی آنها در ادارات و تسریع در رسیدن به نتیجه را از اهداف این طرح در راستای طرح تکریم ارباب رجوع عنوان کرد و بیان داشت: خدمت رسانی با سرعت، کیفیت و بی منت همواره شعار دولت خدمت گذار بوده و دغدغه برای اجرای طرح های مختلف نیز در همین راستا می باشد.
سالاری ادامه داد: با اجرای طرح میز خدمت و عملی شدن توسعه دولت الکترونیک بسیاری از مشکلات اداری دستگاه های اجرایی بر طرف می شود.
وی بسیاری از کارهای اداری مردم را در حد نیاز به کسب اطلاعات دانست و تصریح کرد: خدمات اداری باید حتی در روزهای تعطیل نیز از طریق پورتال اطلاع رسانی سازمان و اینترنت برقرار باشد تا شهروندان بتوانند برای انجام امورات عادی و دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از این طریق و بدون حضور فیزیکی اقدام کنند.
به گفته سالاری کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات و انجام امورات از طریق ابزار فناوری اطلاعات می توانند تاثیر بسزایی در صرفه جویی زمان، مصرف سوخت و انرژی و ارتقا سرعت و کیفیت خدمات رسانی داشته باشد.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست ضمن معرفی فردی توانمند برای این منظور قدرت تصمیم گیری در امور مربوط را به این فرد بدهند.
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