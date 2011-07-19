کارخانه گاز کربنیک کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارخانه گاز کربنیک کرمان با حضور معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و برخی مسئولین کرمان به بهره برداری رسید.

توان تولیدی این کارخانه 650 کیلوگرم گاز کربنیک در هر ساعت است و احداث کارخانه گاز کربنیک کرمان برای 10 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده است.

مرحله دوم این کارخانه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و با پایان یافتن مرحله دوم کارخانه، یخ خشک و نیترواکساید نیز به محصولات تولیدی کارخانه گاز کربنیک کرمان اضافه می شوند.

اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را 25 میلیارد ریال است و عملیات اجرایی این کارخانه از سال 86 شروع شده است.

اعتبار اختصاص یافته به این کارخانه مبلغ هشت میلیارد و 400 میلیون ریال آن به صورت تسهیلات است.

با احداث این کارخانه گاز کربنیک مورد نیاز کرمان، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان تامین خواهد شد.