بهره برداری 237 واحد مسکونی معلولان در یزد/ مسکن مهمترین دغدغه معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از واحدهای مسکن معلولان یزد اظهار داشت: امروز به طور همزمان در سراسر کشور دو هزار و 267 واحد مسکن مددجویان بهزیستی به بهره برداری رسید که 237 مورد از این واحدها مربوط به استان یزد بوده است.

وی افزود: امروز بیشترین واحدهای مسکن معلولان در کشور به ترتیب در استانهای خراسان رضوی، کرمان و یزد به بهره برداری رسیده است.

رحیمی نسب بیان داشت: در استان یزد امروز همزمان با مرکز استان در شهرهای طبس، یزد، مهریز، تفت، بافق، صدوق، بهاباد و ابرکوه واحدهای مسکونی تحویل معلولان و مددجویان بهزیستی شدند.

تاکنون 1400 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی یزد واگذار شده است

وی عنوان کرد: تاکنون هزار و 400 واحد مسکن به معلولان و مددجویان بهزیستی استان یزد واگذار شده و در سال جاری نیز هزار و 100 واحد دیگر در دست احداث است که 300 مورد از این واحدها در مرحله فندانسیون است.

رحیمی نسب با اشاره به واحدهای بهره برداری شده در شهرستانهای مختلف استان یزد بیان داشت: این 237 واحد در زمینی به وسعت 17 هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 240 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: سه میلیارد ریال از این میزان اعتبار دولتی و بقیه مبلغ کمک خیران و آورده مددجویان است.

خیران برای رفع دغدغه معلولان وارد عمل شوند

رحیمی نسب با بیان اینکه مسکن مهمترین دغدغه معلولان و مددجویان بهزیستی است، افزود: بسیاری از مددجویان شاید در تامین سهم آورده اندک خود نیز دچار مشکل باشند که برای حل این مشکل لزوم حضور خیران بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه نهادهایی همچون بهزیستی همواره بر پایه کمک خیران استوار مانده اند، اظهار امیدواری کرد: با ورود خیران به بخش مسکن مددجویان، دغدغه بزرگ معلولان جامعه برطرف شد.

رحیمی نسب همچنین با اشاره به خدمات ارائه شده در بخش مسکن طی سالهای اخیر تاکید کرد: دولت با احداث واحدهای مسکن مددجویی در سراسر کشور در واقع نهضت مسکن سازی به راه انداخته و با این اقدام دغدغه بسیاری از مردم در اقشار ضعیف جامعه برطرف شده است.