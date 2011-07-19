به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رمضانی در جمع خبرنگاران افزود: طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها یکی از بهترین راه‌های اسلامی کردن دانشگاه‌ها، و بنا به نظر کارشناسان آموزشی، روان شناسی و تربیتی از مناسب ترین روش‌ها برای ارتقای علمی و ایجاد آرامش روحی و روانی در دانشجویان است.

وی ادامه داد: اکثر روسای دانشگاه‌ها که سال‌هاست در مراکز آموزش عالی حضور دارند با این طرح موافق و در صدد آماده کردن امکانات در این راستا هستند، اما طرح توقف اجرای این طرح از طرف دولت یک سردرگمی بزرگی را ایجاد کرده است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه ما منکر خلوص و خدمات دولت نیستیم، اظهار داشت: به نظر می رسد رگه‌هایی از نفوذ و تاثیر جریان انحرافی در توقف طرح تفکیک جنسیتی وجود دارد که ما بجد از دولت خواستار اجرای این طرح هستیم؛ زیرا با اجرای این طرح، جلوی بسیاری از معضلات دانشگاهی گرفته می شود.

رمضانی افزود: در کشور اسلامی که تمام قانون‌هایش برگرفته از شرع مقدس است، حرف اول را دین اسلام می زند و توقف این طرح از طرف هر شخصیتی که باشد برخلاف نظر اسلام و علمای بنام اسلامی است.

وی گفت: توقف اجرای این طرح، فقط با این دیدگاه که کارشناسی نشده، اشتباه است زیرا بسیاری از طرح‌ها در حین اجرا آسیب شناسی شده و مشکلاتی که ظاهر می گردد، حل و فصل می شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت نباید از اجرای چنین طرح‌هایی اغماض کند یا نسبت به آنها بی تفاوت باشد، گفت: بزرگترین حسن اجرای این طرح در بعد فرهنگی و آموزشی آن است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح آرامش روحی و ارتقای علمی به دانشگاه‌ها بازگشته و جلوی بسیاری از معاشرت‌های غیرضروری که به رفتارهای بی قید و بند می انجامد و دانشجو را از اهداف اصلی دور نگه می دارد، گرفته می شود.

حسین قدیانی مسئول سازمان بسیج دانشجوئی کشور نیز از تشکیل تیمهای تخصصی بررسی علل محرومیت در برخی مناطق کشور دراردوهای جهادی خبر داد.

وی گفت: بسیج دانشجوئی در خصوص برنامه های اردوهای جهادی تیم های تخصصی در مورد بررسی علل محرومیت برخی مناطق استان ها را تشکیل می دهند تا با استخراج علل محرومیت برنامه های جهادی را با برنامه ریزی با کیفیت خدماتی بهتری انجام دهند.

لازم به ذکر است تعداد بیش از 15 تیم بسیج دانشجوئی آذربایجان شرقی هم اکنون در روستاهائی از مناطق ورزقان و چاراویماق در حال برگزاری اردوهای جهادی هستند.