نخست وزیر تونس؛ مهره غرب و آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت با اشاره به سخنان اخیر "الباجی قائد السبسی" نخست وزیر تونس آورده است: مردم تونس شاهد ظهور دیکتاتوری فرتوت بودند که با ظاهر شدن بر صفحه تلویزیون آنها را تهدید کرد و وعده های توخالی داد.

این پایگاه ذکر کرد: السبسی همانند زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق وی نیز تظاهرات کنندگان را خرابکار توصیف کرد و همان عباراتی که دیکتاتوری فراری بر زبان می راند تکرار کرد.

پایگاه فوق بیان کرد: السبسی تظاهراتی که در حمایت از اهداف انقلاب مردمی برگزار شد را تهدید کرد و آنها را مشتی جنایتکار دانست. وی با لحنی دیکتاتور مآبانه از برگزاری انتخابات مجلس موسسان در اکتبر آینده سخن راند خواه مورد خوشایند مردم باشد خواه نباشد.

این پایگاه در ادامه به سرکوب تظاهرات مردمی در پایتخت این کشور اشاره کرده و آورده است: الباجی السبسی یکی از بازماندگان "حبیب بورقیبه" سکولار است که تمام تلاش خود را برای مبارزه با ارزشهای دینی جامعه تونس به کار گرفت.

السبسی نماد جریان غربگرایی است که همواره طرحهای کشورهای غربی را پیاده می کرد وی با کمک ژنرالهای رژیم بن علی و حمایت غرب به قدرت رسیده و روابط قوی با پاریس و واشنگتن دارد.

پایگاه فوق نوشت: مطابق گزارشهای غربی وی هماهنگی زیادی با وزیر خارجه فرانسه و "جفری فلتمن" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک دارد و سعی می کند که انقلاب مردمی را به شکست بکشاند و بازماندگان رژیم مخلوع بن علی را تثبیت کند.

این پایگاه می نویسد: الباجی قائد السبسی روابط محکمی با عربستان سعودی دارد و از زمانی که در 27 فوریه گذشته قدرت را در دست گرفته است بارها با هیئتهای سعودی به طور مخفیانه دیدار کرده است و برای ممانعت از تغییرات در تونس هماهنگی گسترده ای دارد.