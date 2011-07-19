به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پژمان قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مناطق همه امکانات و زیرساخت‌ها همانند فضای سبز، مدرسه، آب و فاضلاب پیش‌بینی شده است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

پژمان بیان داشت: این واحدهای مسکونی، با توجه به بحث مناطق کم‌برخودار و عدم رعایت زیرساخت‌ها و استانداردسازی احداث می شود.

پژمان در ادامه به تحول بزرگ خدمات در مناطق کم‌برخودار اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اگر در این مناطق کمبودی وجود دارد مربوط به عدم رعایت زیرساخت‌ها است زیرا در شرایط کنونی خدمات شهرداری در این شهر به‌صورت متعادل و متوازن ارائه می‌شود.

وی همچنین به فضاهای ورزشی نیز اشاه کرد و گفت: در حال حاضر پارک ملت به‌عنوان بزرگترین پارک مشهد مطرح است در صورتیکه پارک بهار در منطقه خواج‌ربیع در سال آینده با مساحتی بالغ بر 90 هکتار به عنوان بزرگترین پارک مشهد افتتاح می‌شود.

شهردار مشهد، سرانه فضای سبز در مناطق کم‌برخودار را بیشتر از سایر مناطق دانست و بیان داشت: هم اکنون در این مناطق فضای سبز رشد فزاینده داشته است به صورتی که این مهم در مناطق کم‌برخودار بیشتر و پررنگ تر شده است.

پژمان همچنین به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در این مناطق نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این مناطق صدها سالن ورزشی روباز و سرپوشیده احداث شده است که در مقایسه با مناطق برخودار این نهاد در مناطق کم‌برخوردار نسبت به ارائه خدمات چند گام جلوتر است.