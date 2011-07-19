پیکر شهدای میدانهای مین یکی از پس از دیگری به خاک سپرده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مهران اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر شهید کاظم ملکی در شهر مهران برگزار می شود.

شهید کاظم ملکی در منطقه مرزی آبزیادی حین پاکسازی میادین مین به شهادت رسید.

"کاظم ملکی"عضو گروه پاکسازی میادین مین روز گذشته در منطقه مرزی مهران بر اثر برخورد با مین به فیض شهادت نائل آمد.

در ماه گذشته بارها شاهد تشییع پیکر پاک شهیدانی در استان ایلام بوده ایم که نه در جنگ با دشمن بلکه در جنگ با مین به شهادت رسیدند.

تعداد قربانیان میدانهای مین هم اکنون به 25 نفر رسیده است.

به نظر می رسد کاری از دست مسئولان بر نمی آید و این حکایت همچنان در استان ایلام باقی باشد.

