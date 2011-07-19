به گزارش خبرگزاری مهر، با ساخت موسیقی تله فیلم "باغچهبان" از سوی امیریل ارجمند و فرزاد ورزنده آذر، تولید این اثر به پایان رسید و از شبکه دو سیما پخش میشود.
این تله فیلم زندگی پرفراز و نشیب جبار باغچهبان بنیانگذارآموزش ناشنوایان در ایران را به تصویر می کشد که از 1264 تا 1345 شمسی را به تصویر میکشد.
جهاندخت خادم نویسنده و کارگردان این فیلم گفت: "باغچهبان" حاصل چهار سال تحقیق، پژوهش و درگیری ذهنیام با این شخصیت علمی و تأثیرگذار بر دنیای آموزش ناشنوایان ایران است. باغچهبان زندگی سخت و کم نظیری را در ایروان ارمنستان و شهرهای مرند، تبریز، شیراز و تهران برای رسیدن به هدف بزرگش که آموزش ناشنوایان بود، سپری کرد.
وی در ادامه افزود: فضاسازی و ایجاد فضای دراماتیک از زندگی این چهره ماندگار کشورمان که در پنجاه تا صد و بیست سال پیش میزیست، تولیدی سخت، اما دلپذیر در فصل زمستان را طی یک ماه تصویربرداری رقم زد که از مشاوره و هــمکاری دکتر جواد حاتمی و مجموعه همکاران شهرک سینمایی غزالی، آموزش و پرورش استثنایی تهران، مرکز هنرپژوهی نقش جهان، فرهنگستان هنرایران، مؤسسه ایکوموس میراث فرهنگی تهران، انجمن خانواده ناشنوایان، ثمینه، پروانه و زنده یاد ثمین باغچه بان و جمع کثیری از ناشنوایان بهره بردیم.
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