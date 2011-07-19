فلسفه علم کارل پوپر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب درصدد است دیدگاههای اشتباهی که در مورد فلسفه علم پوپر وجود دارد را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.

این کتاب از سری کتابهای مربوط به مطالعات فلسفه علم انتشارات راتلج منتشر شده است.

به نظر پوپر علم زمانی پیشرفت می‌کند که نظریه مورد آزمون قرار گیرد و ابطال‌پذیری آن مشخص شود. به عبارت دیگر نظریه تا زمانی صادق است که ابطال نشود و در صورتی علمی است که ابطال پذیر باشد.

نظریه ابطال‌پذیری پوپر مورد توجه دانشمندان و فیلسوفان علم قرار گرفت و تأثیری زیادی بر فلسفه علم پس از جنگ جهانی دوم داشت.

کارل ریموند پوپر فیلسوف علم اتریشی-انگلیسی و استاد مدرسه اقتصادی لندن بود. او یکی از بزرگترین فیلسوفان علم قرن بیستم بوده و آثار زیادی در فلسفه سیاسی و اجتماعی از خود باقی گذاشته است.

این کتاب با عنوان "فلسفه علم کارل پوپر: عقلانیت بدون بنیانها" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.