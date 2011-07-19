به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی انجام شده، مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز رده‌های سنی آسیا در بخش دختران و پسران جوان در قالب دو گروه برگزار می‌شود. گروه بندی این بخش از مسابقات به شرح زیر است:

پسران جوان:

گروه A: هند، ایران، هنگ‌نگ، تایلند و اردن

گروه B: چین تایپه، کره‌جنوبی، سنگاپور، قزاقستان، سریلانکا و عراق

دختران جوان:

گروه A: کره شمالی، هنگ‌نگ، هند، سنگاپور، قزاقستان و قطر

گروه B: کره‌جنوبی، چین تایپه، تایلند، ایران، سریلانکا و اردن

تیم تنیس روی میز جوانان پسر کشورمان در دور نخست رقابت‎های قهرمانی آسیا با قرعه استراحت روبه‌رو است و در دور دوم به مصاف هنگ‎کنگ می‌رود. تیم جوانان دختر نیز نخستین دیدار خود را مقابل کره‌جنوبی برگزار می‌کند.

در پایان مرحله مقدماتی رقابت‎های دختران و پسران جوان، سه تیم از هر گروه به مرحله دوم و حذفی صعود کرده و دیدارهای خود را در این مرحله و با حضور تیم‌های ژاپن و چین دنبال می‌کنند.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در بخش نوجوانان نیز قرعه کشی شد. ایران تنها در بخش پسران این رده سنی شرکت کرده است. گروه‌بندی این بخش از مسابقات به شرح زیر است:

پسران نوجوان:

گروه A: چین، سنگاپور، ایران و عراق

گروه B: ژاپن، هنگ‌کنگ، هند و سریلانکا

گروه C: چین تایپه، کره‎جنوبی و تایلند

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از روز چهارشنبه در هند آغاز شده و به مدت پنج روز در دهلی نو دنبال می‌شود. سه روز نخست این رقابت‎ها به دیدارهای تیمی اختصاص دارد و در پایان روز سوم دیدارهای انفرادی و دوبل آغاز می‎شود.