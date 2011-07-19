پنجمین دوره طرح معرفتی شهید بهشتی در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه این طرح از سال 86 در دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز شد افزود: این طرح در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سالم سازی اوقات فراغت و رشد عمیق دینی و باورهای اعتقادی دانشجویان و ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها آغاز به کار کرد.



بابک فرزین‌نیا، رشد فرهنگی مذهبی و تغییر نگرش اعتقادی در بین دانشجویان را از دستاوردهای این طرح عنوان کرد.



وی با اعلام اینکه این طرح به مدت 10 روز و با حضور 45 نفر از دانشجویان دختر برگزار می‌شود گفت: دانشجویان شرکت کننده در این طرح با حضور اساتید حوزه و دانشگاه با مبانی اندیشه اسلامی آشنا می‌شوند.



معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم، مباحثه‌ای بودن کلاس‌ها، بیان مباحث و موضوعات به صورت آزاد، پاسخگویی به شبهات، پیشبرد مباحث بر حسب نیاز مخاطبان و ارتباط مباحث با تمام شئون زندگی فرد را از جمله ویژگی های این طرح برشمرد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در مراسم آغاز این طرح بزرگترین هنر امام راحل را اصلاح تفکر جامعه عنوان کرد و گفت: رژیم ستم شاهی سال ها ذهن ملت ایران را به خمودگی و جمود کشانده بود که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) مسیر تاریخ و بشریت را به جاده صلاح و سعادت بازگرداند.



حجت الاسلام علی محمدی ولدانی با اشاره به اهمیت خودشناسی افزود: گاهی تغییر یک بینش به اصلاح یک جامعه می انجامد و امروز که اندیشه‌های ملت ایران و مستضعفین عالم به برکت حرکت امام خمینی‌(ره) نورانی شده است، ما شاهد روییدن جوانه‌های بیداری در سرتاسر عالم هستیم.



وی ابراز امیدواری کرد: دانشجویان شرکت کننده در مدت برگزاری طرح شهید بهشتی، روح و ذهن خود را از معارف والای اسلام سرشار و همچون چشمه‌هایی جوشان دیگران را نیز از معارف قرآن سیراب کنند.

