بانوی ناشنوای ایلامی موفق به دریافت گواهی مربیگری تنیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب بهاری در این ارتباط اظهار داشت: بسیاری از معلولان استان در رشته های مختلف ورزشی فعالیت دارند.
وی بیان داشت: یکی از بانوان ورزشکار این استان موفق به دریافت گواهی مربیگری درجه سه در رشته تنیس روی میز شده است.
دبیر هیئت ورزشهای ناشنوایان استان ایلام گفت: “فرشته رمضانی” ماه جاری با شرکت در دوره مربیگری درجه سه در رشته ورزشی “تنیس روی میز” در استان تهران موفق به دریافت این گواهی شد.
وی ادامه داد: این دوره به مدت شش روز در محل فدراسیون ورزشهای ناشنوایان کشور برگزار شد.
به گفته وی، هم اینک حدود ۵۰ زن ورزشکار ناشنوا در رشته های مختلف ورزشی در هیئت ورزشهای ناشنوایان استان ساماندهی شده اند.
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