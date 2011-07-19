  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

برگزاری مسابقات قرآنی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

برگزاری مسابقات قرآنی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: در آستانه ماه مبارک رمضان، بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با رقابت بیش از 180 نفر در مجتمع شهیدکسائی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید نجفی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این مراسم بهترین اعمال را خواندن قرآن کریم دانست و با بیان حدیثی نبوی گفت: خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدای در آن بشود، برکتش بسیار شده و فرشتگان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند و برای اهل آسمان می‌درخشند چنانچه ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند.

وی با اشاره به اینکه هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند اگر می‌خواهید با خدا سخن بگویید پس قرآن بخوانید.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان ظاهر قرآن را دلنواز و مسرت ‌بخش و باطنش را عمیق دانست و افزود: در فضیلت قرائت قرآن همین بس که با خواندن آن ، گناهان شسته شده و آیات قرآن سدی در برابر آتش بوده و مانع عذاب می‌شود.

حجت الاسلام نجفی برگزاری مسابقات قرآنی را برای ایجاد آرامش درجامعه اثرگذار دانست و افزود : آرامش و امنیت در جامعه اسلامی زمانی حاکم می شود که بتوانیم با گسترش فعالیت های قرآنی و تقویت فضای قرآنی ، فرهنگ انتظار را تبیین کنیم.

در بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، 180 نفر از پرسنل سازمان و ادارات تابعه به همراه خانواده هایشان در بخش های قرائت، ترتیل، اذان، مفاهیم، تفسیر و حفظ قرآن کریم، جمعاً 9 رشته و در دو بخش خواهران و برادران به رقابت پرداختند.

شایان ذکر است منتخبین این دوره به مسابقات کشوری که در مسجد مقدس جمکران برگزارخواهد شد اعزام می شوند.

کد مطلب 1362445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها