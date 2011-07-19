برگزاری مسابقات قرآنی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید نجفی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این مراسم بهترین اعمال را خواندن قرآن کریم دانست و با بیان حدیثی نبوی گفت: خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدای در آن بشود، برکتش بسیار شده و فرشتگان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند و برای اهل آسمان می‌درخشند چنانچه ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند.

وی با اشاره به اینکه هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند اگر می‌خواهید با خدا سخن بگویید پس قرآن بخوانید.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان ظاهر قرآن را دلنواز و مسرت ‌بخش و باطنش را عمیق دانست و افزود: در فضیلت قرائت قرآن همین بس که با خواندن آن ، گناهان شسته شده و آیات قرآن سدی در برابر آتش بوده و مانع عذاب می‌شود.

حجت الاسلام نجفی برگزاری مسابقات قرآنی را برای ایجاد آرامش درجامعه اثرگذار دانست و افزود : آرامش و امنیت در جامعه اسلامی زمانی حاکم می شود که بتوانیم با گسترش فعالیت های قرآنی و تقویت فضای قرآنی ، فرهنگ انتظار را تبیین کنیم.

در بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، 180 نفر از پرسنل سازمان و ادارات تابعه به همراه خانواده هایشان در بخش های قرائت، ترتیل، اذان، مفاهیم، تفسیر و حفظ قرآن کریم، جمعاً 9 رشته و در دو بخش خواهران و برادران به رقابت پرداختند.

شایان ذکر است منتخبین این دوره به مسابقات کشوری که در مسجد مقدس جمکران برگزارخواهد شد اعزام می شوند.