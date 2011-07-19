احیاء فرش کرمانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال کرمان گفت: آنچه امروزه فرش کرمان را در دنیا زمین زده و مشکلاتی برای فرش ما در جهان ایجاد کرده است از خانه به کارگاه بردن فرش بود.

نجار بر لزوم چاره اندیشی در خصوص مشاغل خانگی تاکید کرد و گفت: فرش یکی از مشاغل خانگی است که مدنظر دولت است تا به بحث اشتغال کمک کند.

وی یادآورشد: تا پایان سال نیز قریب 10هزار میلیارد تومان که معادل یک میلیارد دلاراست سرمایه گذاری در بخش معدن به نتیجه می رسد.

این مسئول افزود: کلنگ زنی فولاد 1.5میلون تنی فولاد کرمان نیز روز گذشته انجام شد و مسئولین طرح قول داده اند پروژه مذکور را ظرف مدت 40 ماه یعنی در سه سال آینده به اتمام برسانند.

وی ادامه داد: آنچه مهم است باید برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد مشاغل جدید اقدام شود و لازم است ذکر شود که سال گذشته معادل 17هزار شغل از محل مسکن مهر ایجاد شد که برحسب مترمربع ساختمان این برآورد شغل انجام شده است.

مقام عالی دولت در کرمان یادآورشد: بسته های حمایتی هدفمندی یارانه ها عملا به جایی نرسیدند و در این حوزه اتفاقی نیفتاده است و اگر ادامه پیدا کند با مشکلات عدیده ای دراین بخش مواجه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: مشکل حامل های انرژی برای صنایع پابرجاست از یک سو با افزایش قیمت انرژی مخالفت می شود و از سوی دیگر نرخ خدمات مورد نیاز صنایع روز به روز افزایش می یابد.

نجار از دیگر نکات قابل توجه اعضای کارگروه اشتغال کرمان را میزان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر با افزایش مواد در بخش صنعت مواجه هستیم و میزان سرمایه در گردش برخی کارگاهها و واحدهای تولیدی به شدت ناکافی و کفاف واحد را نمی دهد به گونه ای که برخی واحدها پولی را که به سختی و زحمت به دست می آورند کفاف حتی 15روز آنها را نمی دهد.

وی عدم ابلاغ اعتبارات با گذشت چهار ماه از سال را یکی از نکات منفی دانست و افزود: بحث خط اعتباری برای صنایع و سپس دادن اختیار تام از جمله نیازهای واحدهای تولیدی است.

استاندارکرمان همچنین بر دو یا سه شیفته شدن برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی برای افزایش شغل تاکید کرد.