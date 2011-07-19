وقوع جرم در کشور از حد خارج شده است / باید روش پیشگیرانه اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با ضرورت دانستن یادگیری خبرنگاران حوزه اجتماعی از آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه و روشهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: متاسفانه امروز وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نبوده و از حد متعارف خارج شده است.

وی افزود: حتی بر اساس آمارهای سازمان ملل، افزایش جرم در جهان رشد 5 درصدی داشته که از رشد جمعیت جهان بیشتر است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: جرم کم هم زیاد است و امروز تمامی مسئولان نظام از افزایش وقوع جرم ابراز نگرانی می کنند که می توان از افزایش پرونده های قضائی در دادگاهها، افزایش آمار طلاق، اعتیاد و... به این مهم پی برد.

ذوالقدر با بیان اینکه نگاه کیفری در کوتاه مدت می تواند چاره مقابله با جرم باشد گفت: مجازاتهای کیفری حتی اگر عادلانه هم باشد به خانواده، جامعه و شهر آسیب می رساند و موجب افزایش جرائم جدیدی می شود. مضافا اینکه هزینه زیادی را به دولت و حکومت تحمیل می کند.

وی افزود: 30 سال است که با روشهای کیفری با جرم مقابله کردیم ولی موفق نشدیم و وضع بدتر شده است و امروز رویکرد پیشگیرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسیبهای اجتماعی است.

معاون قوه قضائیه گفت: شعار ما در پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری در حد ممکن و کیفر در حد ضرورت است و این دیدگاه یعنی اینکه مجرم یا جاهل است و یا بیمار و هردو اینها مجازات ندارند.

ذوالقدر اظهار داشت: این معاونت در سه حوزه پیشگیری اولیه یا اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری ثانویه و پیشگیری کیفری با جرم مقابله می کند که در پیشگیری اولیه علل وقوع جرم از بین رفته و در پیشگیری ثانویه ابزار و فرصت ارتکاب به جرم از بین رفته و در مرحله سوم از ارتکاب به جرم جلوگیری می شود که بیشترین سهم مربوط به پیشگیری اولیه است.

وی افزود: متولیان فرهنگ و کسانی که افکار عمومی را در دست دارند بیشترین سهم را در پیشگیری از وقوع جرم داشته زیرا رفتار جامعه با آنها شکل می گیرد و نقش رسانه ها به خصوص روزنامه ها در این میان ممتاز و تاثیر گذار است و روزنامه نگاران باید مهارت لازم را در انعکاس فرهنگ مقابله با جرم به دست آورند.